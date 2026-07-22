MLB／黑田葛勞爾「睪丸破裂」還敲安！賽後緊急動手術

運動家隊今天宣布內野手黑田葛勞爾（Joshua Kuroda-Grauer）因睪丸破裂接受手術，被放入10天傷兵名單，右投萊特（Mark Leiter）因右髖夾擠症進15天傷兵名單，並從3A叫回右投尤恩格（Hayden Juenger）與內野手蒙西（Max Muncy）。

黑田葛勞爾前一戰5局上自打球導致睪丸受傷，隨後仍繼續留在場上，並在3球後擊出安打，直到6局下守備前才退場。

比賽結束後黑田葛勞爾緊急接受手術，修復破裂的睪丸，目前狀況穩定，正在休養，運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）開玩笑表示，「他可能是史上唯一睪丸破裂，還能留在場上敲安打，甚至多守一局的球員。」

黑田葛勞爾外祖父是日本人，從小就在美國長大，2024年MLB選秀第三輪被運動家選中，美國時間6月29日從拉斯維加斯升上大聯盟，生涯前16場比賽打擊率4成17。