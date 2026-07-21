MLB／佐佐木麟太郎加盟馬林魚 簽約金遠低於日職行情、略高蔡仲南

就讀美國史丹佛大學的日本好手佐佐木麟太郎，近日更新個人Instagram，宣布已經正式與邁阿密馬林魚簽約，確定展開職業生涯。

根據MLB官網記者梅奧（Jonathan Mayo）報導，佐佐木麟太郎的簽約金為21萬200美元，約日幣3400萬元，遠低於日職新秀行情。若以中職最高簽約金蔡仲南600萬來比較，佐佐木麟太郎換算下來大約是679萬台幣，沒有高出太多，與近年來出走台灣的高中好手相比，金額也是偏低。

「向大家報告，當地時間2026年7月20日，我正式與邁阿密馬林魚簽約。我的全新挑戰即將開始。為了能夠抵達夢想舞台，我能做的只有全力以赴。」佐佐木麟太郎在IG上寫道。

大聯盟選秀制度中，各球團能用於簽下選秀球員的總金額受到「簽約獎金池」限制，也就是所謂的bonus pool。球隊必須在這個總額範圍內，完成第1輪至第20輪指名球員的簽約。

此外，第1輪至第10輪每個順位都會設定一個參考簽約金額，稱為「slot value」，若球員簽約金高於該順位標準值，稱為「over-slot」；若低於標準值，則稱為「under-slot」。

佐佐木麟太郎這次所屬順位的標準簽約金額原本為23萬9200美元，約日幣3800萬元。不過根據梅奧透露，佐佐木麟太郎最終以21萬200美元完成簽約，屬於低於順位標準值的under-slot合約。

佐佐木麟太郎過去是日本高中棒球名門花卷東高校重砲手，高中時期就以驚人長打能力受到矚目，也一度被視為日本職棒選秀的焦點球員。不過他畢業後選擇赴美就讀史丹佛大學，而非直接投入日本職棒，這次再透過大聯盟選秀加入馬林魚，也讓他走上一條與多數日本高中球星不同的發展道路。

值得一提的是，若以日本職棒新人簽約行情相比，佐佐木麟太郎這次加盟馬林魚的簽約金並不算高。日本職棒各球團對於選秀新人簽約金通常有最高標準額共識，最高可達1億日圓，另加最高5000萬日圓激勵獎金。若佐佐木麟太郎當初選擇加盟日本職棒，例如接受軟銀鷹指名並入團，很可能就會拿到接近這個標準的金額，兩者之間至少有個2到3倍差距。

也因此，單就進入職業棒球時的簽約金來看，佐佐木麟太郎選擇馬林魚，確實比直接投入日本職棒「便宜」許多。不過對他而言，赴美發展的意義不只在簽約金，而是能更早進入美國棒球體系，累積面對大聯盟養成環境與不同層級投手的經驗。

隨著正式簽約完成，佐佐木麟太郎接下來將進入馬林魚農場體系，這名備受日本球迷關注的強打重砲手，能否將長打天賦轉化到美國職棒大舞台，也成為未來幾年日美棒球界觀察焦點。