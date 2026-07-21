MLB／鄭宗哲再見美技獲紅襪主帥盛讚！當地媒體分享球迷排隊簽名影片

鄭宗哲今天上演再見美技接殺，幫助紅襪豪取14連勝，賽後紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）談到美技當下的心路歷程。另外，波士頓當地媒體也分享鄭宗哲幫球迷簽名的影片。

9局上紅襪查普曼（Aroldis Chapman）登板關門，面臨二、三壘有人危機，金鶯打者歐尼爾（Tyler O'Neill）擊出游擊方向強勁平飛球，鄭宗哲跳接將球收進手套，結束比賽。這顆球的預期打擊率為0.890，鄭宗哲這次美技接殺讓芬威球場全嗨翻。

如果這球不幸穿越，兩名跑者可能都會回本壘，讓紅襪反而陷入落後。紅襪代理總教練崔西賽後表示，「這球打得很扎實，球一打出去，當時二、三壘都有人，所以會想『天啊，這球可能會形成安打。』另一方面，你也會覺得這球打得夠強，或許還有機會抓到衝本壘的跑者。當下我腦中閃過很多念頭，不過鄭宗哲完成一次非常精彩的守備。」

鄭宗哲的精采美技不只讓美國論壇Reddit網友全嗨翻，「7News Boston」體育主播赫什葛登（Morey Hershgordon）賽後也分享鄭宗哲幫紅襪現場球迷簽名的影片，展現鄭宗哲目前在波士頓當地的人氣。