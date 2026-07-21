MLB／雙城王牌單場苦挨6轟 守護者火力爆發險追平隊史百年紀錄

明尼蘇達雙城右投萊恩（Joe Ryan）明星賽後首度先發登板，沒想到卻投出生涯最難堪一役。

在作客面對克里夫蘭守護者的比賽中，萊恩僅投4局就被敲出生涯最多的6支全壘打，不但追平大聯盟單場投手挨轟紀錄，也改寫雙城隊史最慘紀錄。守護者全場則合計轟出7支全壘打，追平隊史主場單場最多轟紀錄，最終以13：4痛擊雙城，拿下系列賽首場勝利。

大聯盟史上共有12位投手單場被轟出6發全壘打，最近一次便是上季效力紅雀隊的米寇拉斯（Miles Mikolas），他在對小熊一戰的前3局就被轟了6支全壘打，包含鈴木誠也也共襄盛舉。

在今天比賽之前，萊恩本季表現可說是相當穩定，戰績6勝5敗、防禦率2.85，110.1局投球僅被敲出10支全壘打，生涯第2次入選明星賽。

不過面對賽前團隊全壘打數只有94支、在全大聯盟30隊中並列第27的守護者，萊恩卻從開局就完全無法掌握節奏。4局被敲出生涯新高10支安打，一口氣失掉8分自責分，防禦率也從2.85爆衝到3.38，吞下慘澹的第6敗。

「他們今晚似乎執行了一套非常精準的比賽計畫。有些今年不太會打速球的打者，把速球打過我的頭頂、打出牆外。他們確實做出很好的揮擊，我不想抹煞他們的表現。但這真的很糟，這不是你想用來開啟系列賽的方式。」萊恩賽後坦言仍在釐清問題。

萊恩先後被羅奇歐（Brayan Rocchio）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）、哈平（Petey Halpin）、巴札納（Travis Bazzana），其中霍斯金斯和哈平都是雙響砲，徹底打暈對手。再加上貝利（Patrick Bailey）比賽後段也補上一發，守護者全場7轟寫下隊史級紀錄。

這是克里夫蘭隊史125個賽季以來，第6次單場至少7轟；隊史單場最多全壘打紀錄是8轟，分別出現在1997年4月25日作客密爾瓦基，以及2004年7月16日作客西雅圖。至於主場單場7轟，上一次是在2013年4月30日對費城人之戰，如今再次追平主場隊史紀錄。

萊恩過去曾2度單場先發挨5轟，包括2022年7月29日作客聖地牙哥教士之戰，但單場挨6轟仍是他生涯最慘紀錄。

他透露，明星賽週前後調整並不順利，「這真的是有點奇怪的一週。我其實沒有真的進牛棚投球，也在試著搞清楚身體狀況、同步投球機制。賽前我原本覺得狀況很好，但上場後事情就沒有往對的方向發展，這真的令人沮喪。」