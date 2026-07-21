快訊

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光！傳藏在神秘「鎬山」 6月底衛星影像曝光

2026米其林頒獎／9家綠星餐廳上榜 「予島」年度開業奪雙獎

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／雙城王牌單場苦挨6轟 守護者火力爆發險追平隊史百年紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
萊恩苦挨6轟，投出生涯最難堪一役。 法新社
萊恩苦挨6轟，投出生涯最難堪一役。 法新社

2026世足賽

明尼蘇達雙城右投萊恩（Joe Ryan）明星賽後首度先發登板，沒想到卻投出生涯最難堪一役。

在作客面對克里夫蘭守護者的比賽中，萊恩僅投4局就被敲出生涯最多的6支全壘打，不但追平大聯盟單場投手挨轟紀錄，也改寫雙城隊史最慘紀錄。守護者全場則合計轟出7支全壘打，追平隊史主場單場最多轟紀錄，最終以13：4痛擊雙城，拿下系列賽首場勝利。

大聯盟史上共有12位投手單場被轟出6發全壘打，最近一次便是上季效力紅雀隊的米寇拉斯（Miles Mikolas），他在對小熊一戰的前3局就被轟了6支全壘打，包含鈴木誠也也共襄盛舉。

在今天比賽之前，萊恩本季表現可說是相當穩定，戰績6勝5敗、防禦率2.85，110.1局投球僅被敲出10支全壘打，生涯第2次入選明星賽。

不過面對賽前團隊全壘打數只有94支、在全大聯盟30隊中並列第27的守護者，萊恩卻從開局就完全無法掌握節奏。4局被敲出生涯新高10支安打，一口氣失掉8分自責分，防禦率也從2.85爆衝到3.38，吞下慘澹的第6敗。

「他們今晚似乎執行了一套非常精準的比賽計畫。有些今年不太會打速球的打者，把速球打過我的頭頂、打出牆外。他們確實做出很好的揮擊，我不想抹煞他們的表現。但這真的很糟，這不是你想用來開啟系列賽的方式。」萊恩賽後坦言仍在釐清問題。

萊恩先後被羅奇歐（Brayan Rocchio）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）、哈平（Petey Halpin）、巴札納（Travis Bazzana），其中霍斯金斯和哈平都是雙響砲，徹底打暈對手。再加上貝利（Patrick Bailey）比賽後段也補上一發，守護者全場7轟寫下隊史級紀錄。

這是克里夫蘭隊史125個賽季以來，第6次單場至少7轟；隊史單場最多全壘打紀錄是8轟，分別出現在1997年4月25日作客密爾瓦基，以及2004年7月16日作客西雅圖。至於主場單場7轟，上一次是在2013年4月30日對費城人之戰，如今再次追平主場隊史紀錄。

萊恩過去曾2度單場先發挨5轟，包括2022年7月29日作客聖地牙哥教士之戰，但單場挨6轟仍是他生涯最慘紀錄。

他透露，明星賽週前後調整並不順利，「這真的是有點奇怪的一週。我其實沒有真的進牛棚投球，也在試著搞清楚身體狀況、同步投球機制。賽前我原本覺得狀況很好，但上場後事情就沒有往對的方向發展，這真的令人沮喪。」

相關新聞

MLB／李灝宇代打敲安 連5場有安打平個人最佳

老虎隊今天打到延長10局以8：6擊敗小熊隊，台灣好手李灝宇代打出賽，首打席就敲安打，連5場有安打，已追平個人最長連續場次安打紀錄，此役最終以3支1作收。

MLB／美媒認同李灝宇續留大聯盟調度 「找不到下放理由」

老虎隊主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒回歸，牽動台灣好手李灝宇的出賽機會，他在這波異動中續留大聯盟，美國媒體也討論到此事，直言以老虎目前狀況，並沒有下放李灝宇的理由。

MLB／鄭宗哲再見接殺拯救查普曼 紅襪4度平手後獵鶯推進14連勝

歷經4度平手，紅襪隊的連勝之旅還沒打算畫下句點，今天以6：5臉勝金鶯隊，推進14連勝，只差1場追平隊史紀錄。台灣好手鄭宗哲先發出賽，3打數沒有安打、吞下2K，在第七局為紅襪跑回追平分，第九局更上演關鍵的再見接殺，擋住金鶯反撲氣焰。

MLB／費城人5轟炸飛道奇 大谷翔平4支0生涯已對剋星吞12K

道奇隊今天3任登板投手全數失分，終場以7：10不敵費城人隊，大谷翔平4打數沒有安打、吞下2次三振，只靠1次故意四壞保送上壘。費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）在例行賽、季後賽面對大谷25打數送出12次三振，堪稱「大谷剋星」。

MLB／道奇相信現有陣容能3連霸 大谷暫停投球仍不會豪賭史庫柏

洛杉磯道奇因大谷翔平膝傷與主捕史密斯缺陣，仍然不打算交易大聯盟頂尖投手史庫柏。道奇高層將持續維持審慎策略，優先保留潛力新秀，目標依然是爭取三連霸。

MLB／鄭宗哲再見美技獲紅襪主帥盛讚！當地媒體分享球迷排隊簽名影片

鄭宗哲今天上演再見美技接殺，幫助紅襪豪取14連勝，賽後紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）談到美技當下的心路歷程。另外，波士頓當地媒體也分享鄭宗哲幫球迷簽名的影片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。