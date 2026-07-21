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MLB／《ESPN》推紀錄片「背叛大谷翔平的人」 獨家專訪水原一平還原事件始末

聯合新聞網／ 綜合報導
水原一平（右）曾是大谷翔平（左）最倚重的翻譯。美聯社 美國聯合通訊社
水原一平（右）曾是大谷翔平（左）最倚重的翻譯。美聯社 美國聯合通訊社

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ESPN》宣布將於美國時間7月28日起推出6集調查式紀錄片《The Betrayal of Shohei Ohtani（背叛大谷翔平的人）》，完整回顧大谷翔平的前翻譯水原一平非法賭博與挪用資金案。除了首度公開水原長達90分鐘的獨家專訪外，也藉由訪問負責偵辦案件的聯邦探員，以及地下賭盤經營者等關鍵人物，深入還原這起震驚美日棒壇的事件始末。

在大谷翔平2018年挑戰大聯盟、加盟洛杉磯天使起擔任專屬翻譯的水原一平，2024年跟著大谷翔平轉戰洛杉磯道奇，兩人多年來建立深厚信任關係。然而，2024年3月首爾海外開幕戰結束後，水原一平非法賭博事件曝光，道奇隨即將他開除。

檢方後續查出，水原未經授權，自大谷銀行帳戶盜領約1700萬美元（約新台幣5億4848萬元）以償還賭債。2025年2月，他因銀行詐欺等罪名遭法院判處4年9個月有期徒刑，案件震驚體壇。

這部隸屬知名紀錄片品牌《30 for 30 Podcasts》的最新作品將透過6集內容，完整梳理水原與大谷從合作無間到信任決裂的過程，節目名稱定為《The Betrayal of Shohei Ohtani》，意即「背叛大谷翔平的人」。

紀錄片最大看點之一，是水原一平首度接受長達90分鐘的獨家專訪，分享事件相關經過。此外，節目還訪問涉嫌經營地下賭博的主角鮑耶（Matthew Bowyer），以及3名參與偵辦案件的聯邦探員，從不同角度拼湊整起事件的來龍去脈。

根據ESPN公布的播出規畫，前兩集將於美國時間7月28日同步上線，之後陸續更新，依序為《The Letter O（字母O）》、《The Interview（獨家專訪）》、《Baseball Boy（野球少年）》、《The Bookie（莊家）》、《The Feds（聯邦探員）》及最終章《Footnote（註腳）》，全系列預計於8月11日播畢。

大谷翔平 ESPN 水原一平 道奇

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