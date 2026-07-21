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MLB／美媒無法相信球進鄭宗哲手套 美國鄉民全嗨翻：可以再看100遍
2026世足賽
紅襪隊今天靠著德賓（Caleb Durbin）超前陽春砲和鄭宗哲再見美技接殺，以6：5逆轉金鶯隊，豪取14連勝。賽後美國媒體和網友都瘋狂吹捧鄭宗哲不可思議的守備表現。
紅襪推出查普曼（Aroldis Chapman）關門，面臨二、三壘有人危機，金鶯打者歐尼爾（Tyler O'Neill）擊出游擊方向強勁平飛球，鄭宗哲跳接將球收進手套，如果這球不幸穿越，這兩分可能都會回到本壘，紅襪將因此陷入落後。
根據統計，這顆球的預期打擊率為0.890，結果慘遭鄭宗哲沒收。專門報導紅襪的波士頓媒體人米里肯（Tyler Milliken）發文盛讚，「我仍然無法相信球最終進入鄭宗哲的手套，查普曼看起來也有相同的感受。」
資深媒體人桑頓（Jerry Thornton）也感嘆，「棒球真是超現實。眨眼之間，從分區最爛的球隊，一路變成拿下14連勝的球隊，被鄭宗哲拯救。」
鄭宗哲的美技影片也被轉發到美國知名論壇Reddit，網友們紛紛表示，「我從沙發跳起來尖叫」、「我可以再看100遍」、「史上最棒游擊手」、「三週前，這球可能沒被接住，我們在9下以1分差輸球，現在這支球隊不一樣了」、「鄭宗哲是未來的游擊手」。
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