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MLB／鈴木誠也近況出色第16轟出爐 球評盛讚「力量很驚人」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鈴木誠也下半季首轟出爐。 路透社
鈴木誠也下半季首轟出爐。 路透社

2026世足賽

芝加哥小熊日籍砲手鈴木誠也今天主場面對底特律老虎，3局下敲出個人下半季首轟，也是本季第16號全壘打。這發兩分砲也讓他把連續安打場次推進到9場。不過這場比賽小熊最終是在延長10局以6比8敗北。

近期手感火燙的鈴木誠也，賽前已經連續8場比賽敲出安打，此役依舊延續好狀態。這發全壘打的飛行距離達419英尺，約127.7公尺，擊球初速105英里，約169公里，擊球仰角31度，最後落進右中外野看台。這是鈴木誠也自台灣時間10日對金鶯之戰後，睽違7場再度開轟，也是他7月以來的第4發全壘打。

當時小熊地方轉播單位Marquee Sports Network球評薩克利夫（Rick Sutcliffe）才剛在打席前稱讚鈴木誠也近況驚人。他表示，鈴木誠也前一戰不僅敲出安打，還選到2次保送，已經連續8場安打，「放眼整個棒球界，能像他這樣擊出如此強勁球的打者並不多，這個男人的力量很驚人。」

話音剛落，鈴木誠也就逮中弗列爾提（Jack Flaherty）一顆幾乎進入紅中的146公里速球，清脆擊球聲立刻響徹球場。主播柯恩（Alex Cohen）也跟著激動播報：「這是他連續9場安打。Seiya，see ya！」薩克利夫隨後也補上一句：「你看吧，這就是一個又高又強壯的男人。」再次強調鈴木誠也展現出的強大揮擊力量。

鈴木誠也早在7月初已經達成大聯盟生涯第100轟，成為繼大谷翔平、松井秀喜、鈴木一朗之後，第4位達此里程碑的日本球員，同時也是日本右打者史上第一人。

儘管面臨經典賽傷到右膝影響，鈴木誠也未能趕上開季，但他在台灣時間4月11日復出後持續貢獻火力。目前繳出打擊率.273、16轟、50分打點，OPS.834的成績。

小熊目前在國聯中區仍落後釀酒人多達7場勝差，不過他們仍居外卡首位，以些微之差領先費城人，仍是有很高機會可以搶進季後賽。

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