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MLB／李灝宇代打敲安 連5場有安打平個人最佳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇代打出賽，首打席就敲安打，連5場有安打，已追平個人最長連續場次安打紀錄。 美國聯合通訊社
李灝宇代打出賽，首打席就敲安打，連5場有安打，已追平個人最長連續場次安打紀錄。 美國聯合通訊社

2026世足賽

老虎隊今天打到延長10局以8：6擊敗小熊隊，台灣好手李灝宇代打出賽，首打席就敲安打，連5場有安打，已追平個人最長連續場次安打紀錄，此役最終以3支1作收。

老虎在芝加哥瑞格利球場展開3連戰，主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）回歸，李灝宇並未排進先發打線，先在板凳上待命，第五局就等到出賽機會。

小熊由右投泰隆（Jameson Taillon）先發，老虎首局攻下4分，第五局僅一出局攻占一二壘有人，小熊換上左投羅里森（Ryan Rolison）接手，老虎也在此時派出李灝宇代打，面對曲球出棒，打出左外野方向強勁平飛安打，擊球初速106.8哩（約172公里），但老虎接下來連兩棒未能建功，最終在滿壘局面空手而歸。

李灝宇續留場上接替三壘防區，第二打席在第七局碰上右投何洛威爾（Gavin Hollowell），面對95.6哩直球揮空遭到三振；九局上兩隊5：5平手，李灝宇在兩出局、一壘有人的打席，擊出游擊方向滾地球未能建功。

兩隊以5：5進入延長賽突破僵局，李灝宇10局上擔任二壘跑者，老虎3支安打加小熊守備失誤攻下3分，小熊下半局的反撲只追回1分，由老虎在系列賽首戰旗開得勝。

李灝宇先前在6月22到26日連5場敲安，此役以連5場敲安追平，下一戰將挑戰個人新高。

小熊 老虎 托瑞斯

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