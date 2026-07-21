MLB／響尾蛇亞瑞納多現役第6人2000安 更創百年歷史罕見紀錄

生涯累積366轟和10座金手套的響尾蛇隊三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），今天在對運動家之戰的第5局從史普林斯（Jeffrey Springs）手中敲出左外野方向二壘安打，正式達成大聯盟生涯2000安里程碑，成為現役第6位完成這項成就的球員。

目前現役球員中，生涯安打數達到2000支以上的球員，除了亞瑞納多外，還包括馬查多（Manny Machado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、亞土維（Jose Altuve）、麥卡臣（Andrew McCutchen）與弗里曼（Freddie Freeman）。

攻守兼備的亞瑞納多更寫下百年歷史罕見紀錄，成為史上唯6能夠累積2000安、350轟和10次金手套的球星，前5人分別是小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、梅斯（Willie Mays）、施密特（Mike Schmidt）、班奇（Johnny Bench）、克萊恩（Al Kaline）。

現年35歲的亞瑞納多本季是轉戰響尾蛇隊的第一年，過去曾效力洛磯隊與紅雀隊。隨著這支二壘安打出爐，他也成為大聯盟史上第297位達成生涯2000安的球員。響尾蛇隊史過去只有芬利（Steve Finley）與岡薩雷茲（Luis Gonzalez）曾在效力期間完成這項里程碑，如今亞瑞納多也加入這份名單。

亞瑞納多在紅雀時期曾與高史密特當隊友，當高史密特達成生涯2000安時，讓他留下深刻印象。如今輪到自己站上相同里程碑，亞瑞納多也坦言，這是一個很有意義的數字。

亞瑞納多表示：「我盡量不要讓自己太陷進這件事裡，但我當然希望能盡快完成。不過球季還有很多比賽要打，我只想繼續打出好的打席。過去2週狀況好多了，我也真的很滿意自己投入的訓練。2000安對我來說意義重大，這是一個很大的數字。我記得高史密特達成時的情景，那真的很酷。」

就在亞瑞納多進入「2000安俱樂部」後，目前現役球員中最接近該里程碑的分別是教士隊的波賈茲（Xander Bogaerts）和費城人隊的哈波（Bryce Harper），兩人都是33歲，波賈茲累積1895支安打，哈波則是1893支安打。

至於大聯盟的「3000安俱樂部」成員共有33人，現役最接近的是道奇大哥弗里曼的2536支，還差464支；同樣36歲的亞土維則是差541支。