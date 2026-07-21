MLB／4局65球收工放棄勝投！釀酒人用穿戴式科技精準管控「火球王牌」

「贏下今晚比賽」永遠會是釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）每日任務清單上的第一件事。不過，當「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）在相隔13天重新站上投手丘時，墨菲與教練團心中同時也有更長遠的計畫，那就是要讓他保持健康，直到最後「贏得一切」。

現年24歲、身高6呎7吋的米蕭洛斯基，是釀酒人衝擊世界大賽希望中的關鍵人物。為了讓這名年輕王牌在接下來賽季維持最佳狀態，球團已經規畫一系列投球負荷管理措施，而在今天面對紐約大都會的比賽，就是實施這項計畫的第一步。

米蕭洛斯基此役只投4局、使用65球就退場。當他離開比賽時，釀酒人仍以5：1領先，而大都會唯一1分還是非自責分，等於直接放棄勝投機會。米蕭洛斯基戰績仍維持10勝4敗，防禦率則是降至1.57，依舊傲視兩個聯盟。

雖然先發局數有限，但米蕭洛斯基的投球內容還是驚人。僅被敲出4支短程一壘安打，包括2支內野安打，另有1次保送、6次三振。這也是他在歷經13天休息後的首次先發，屬於釀酒人圍繞明星賽提前安排的「重置」計畫之一。

賽前談到米蕭洛斯基的投球負荷時，墨菲表示：「這是一個很大的討論，也是很重要的議題。球隊有各種擔憂、規畫與討論，也有關於生物力學、力量測試等方面的深入討論。這也是為什麼我們安排他休息一段時間。」

墨菲接著說：「現在問題是，我們要怎麼讓他重新拉回來？」

米蕭洛斯基用充滿能量的首局投球給出答案。他面對大都會開路先鋒尤英（A.J. Ewing）時，第一球就飆出102.2英里速球搶下好球；接著面對超級球星索托（Juan Soto），米蕭洛斯基連續投出4顆火球，球速分別是103.4英里、104.0英里、103.8英里與103.6英里，一口氣製造3次揮空，展現一貫的恐怖壓制力。

這場比賽過後，米蕭洛斯基本季投球局數已經來到115局，距離他去年在小聯盟、大聯盟與季後賽合計投球局數，只差26.1局。過去球隊常會以每年增加約20%投球局數作為年輕投手成長門檻，但如今在穿戴式科技與各項動作數據輔助下，球團可以更精細地為投手制定個人化管理方案。

因此，外界雖不清楚釀酒人內部為米蕭洛斯基設定的精確投球局數上限，但一般來說，球隊控管投手負荷主要有兩種方式：一是跳過部分先發，二是讓投手維持固定輪值，但在特定場次提早退場、縮短單場用球量。

從墨菲說法來看，釀酒人可能比較傾向後者。他表示：「我想我們比較偏向這種方式，以此保持穩定性。」

對釀酒人而言，米蕭洛斯基的健康與狀態不只是例行賽勝負問題，更牽動球隊能否在季後賽走得更遠。這場4局65球的安排，看似保守，卻展現球團對年輕王牌的長線保護。

只要米蕭洛斯基能在受控負荷下維持104英里的火球威力，釀酒人接下來無疑仍握有一張足以改變季後賽走向的王牌。