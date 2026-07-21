MLB／費城人5轟炸飛道奇 大谷翔平4支0生涯已對剋星吞12K

道奇隊今天3任登板投手全數失分，終場以7：10不敵費城人隊，大谷翔平4打數沒有安打、吞下2次三振，只靠1次故意四壞保送上壘。費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）在例行賽、季後賽面對大谷25打數送出12次三振，堪稱「大谷剋星」。

桑契斯此役先發5.1局被敲7安打、失3分，送出7K，對戰大谷3打席，依序是三振、二壘方向滾地球出局、三振。

加上此役在內，桑契斯例行賽面對大谷19打數，被敲4安打都是一壘打，送出8次三振、沒有保送，季後賽過招更是6打數沒有安打、送出4K。

道奇全場敲出12安，先發九棒只有「九一斷線」，第一棒大谷翔平、第九棒拉辛（Dalton Rushing）合計8支0、6K，其餘七棒全數都有安打，貝茲（Mookie Betts）更是單場4安打、3打點，包括第七局的陽春砲、第九局的兩分砲。

儘管道奇火力不俗，但投手群撐不住，3任投手合計挨5轟，先發投手希恩（Emmet Sheehan）投5.1局失6分，維西亞（Alex Vesia）、奈克（Landon Knack）各失2分，道奇一路處於落後，最終吞下2連敗。