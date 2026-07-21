MLB／海盜超爛守備讓人看傻眼！洋基奇森姆雙響「50轟M34」

洋基隊今天在主場與海盜隊展開3連戰，海盜首局就發生離譜守備失誤，洋基靠著奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）單場雙響砲，包辦5打點，幫助洋基以8：5拿下勝利。

洋基第二棒萊斯（Ben Rice）選到保送，接下來高史密特（Paul Goldschmidt）擊出三壘方向滾地球，海盜三壘手岡薩雷斯（Nick Gonzales）球沒接好且球滾到外野，海盜左外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）接到球後，竟把球往原地不遠處的地上砸，讓跑者萊斯直奔本壘，高史密特站上二壘，荒謬的守備讓球迷全看傻眼。

隨後奇森姆夯出3分砲，取得4：0領先。海盜2局上先追回3分，3局上瓦德茲（Esmerlyn Valdez）再轟出超前2分砲，反倒取得5：4領先。

3局下洋基攻勢再起，奇森姆先敲逆轉2分砲，卡巴耶羅（José Caballero）這局再敲2分打點的長打，洋基取得8：5領先，這個比分一路維持至比賽結束，洋基拿下勝利。

奇森姆開季前立下「50轟50盜」目標，現在累積16轟26盜，還差34轟。今天是洋基本季第100場比賽，奇森姆只剩62場能追逐目標。

美東龍頭光芒今天以7：1擊敗藍鳥隊，洋基仍落後光芒1.5場勝差。紅襪豪取14連勝，距離光芒仍是6場勝差。