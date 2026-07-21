MLB／道奇相信現有陣容能3連霸 大谷暫停投球仍不會豪賭史庫柏

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平因左膝傷勢暫時無法投球，短期內恐怕無法重返先發輪值，且主戰捕手史密斯（Will Smith）持續缺陣，令外界掀起道奇是否會在季中交易大限前補強的討論，不過根據美國媒體報導，道奇高層傾向維持一貫策略，不會為了即戰力孤注一擲，更無意全力追逐本季交易市場最大咖、底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。

外界原先預期，大谷翔平因膝傷導致投手復出時程再度延後，可能迫使道奇積極尋找頂級先發投手補強。然而，《The Athletic》記者伍（Katie Woo）引述多名消息人士指出，大谷和史密斯的傷勢並不會左右道奇今年的交易策略。

報導指出，雖然史密斯將缺席一段時間，道奇還是選擇信任新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）擔任主要先發，不打算另尋大聯盟等級的捕手戰力。至於先發輪值方面「投手大谷」無限期休兵，但球團並沒有因此提高交易老虎王牌史庫柏的意願。

消息人士透露，道奇管理階層的思維與去年交易截止日前相同，仍由棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman） 主導運作，球團希望保留農場頂尖潛力新秀，不願為了短期補強付出過高代價，也不打算進行震撼聯盟的大型交易。

近年來，道奇傾向於以精準補強取代豪賭式操作，即使今年受到傷兵困擾，球團仍然相信現有陣容與農場深度足以支撐三連霸目標，所以在交易市場上將持續採取審慎態度，而非因大谷的傷勢改變既定方針。