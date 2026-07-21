MLB／道奇向洛磯換來163公里火球男 教頭：手臂天賦就在那裡

距離大聯盟季中交易大限不到兩週，洛杉磯道奇率先出手補強牛棚，與同屬國聯西區的科羅拉多洛磯完成交易，換來因肩傷正在復健的26歲火球右投哈沃森（Seth Halvorsen）。

大聯盟季中交易大限訂於美西時間8月3日傍晚6點鐘，道奇今天（21日）完成第一筆補強，送出右投弗拉索（Nick Frasso）和農場第25號外野新秀維多雷克（Landyn Vidourek），向洛磯換來右投哈沃森。由於雙方同屬國聯西區，分區對手之間的交易並不常見，也讓這筆交易格外受到關注。

26歲的哈沃森本季因右肩發炎，自美國時間7月4日起進入15天傷兵名單，目前正在3A進行復健賽，未來將轉往道奇3A體系持續調整，待球團評估身體狀況後，再決定是否升上大聯盟。

哈沃森本季共出賽21場有2次中繼成功，19局投球被敲22支安打，防禦率4.74，送出17次三振、但也出現15次保送，WHIP高達1.95，被打擊率.272，控球始終是最大罩門。不過根據《FanGraphs》數據，他本季最快球速曾飆出101.9英里（約163.9公里），驚人的速球威力仍讓不少球探相當看好。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前談到這筆交易時表示，球隊對哈沃森的天賦充滿期待，「希望我們能幫助他找到突破的方法，他的手臂天賦就在那裡，我們整支球隊都對他感到非常興奮。」

至於送往洛磯的兩名球員中，27歲右投弗拉索曾是道奇農場百大新秀，卻始終未能登上大聯盟；22歲外野手維多雷克則是2025年選秀第三輪新秀，雖然今年打擊率跌破2成，但仍是具備發展潛力的年輕外野手，未來有望在洛磯獲得更多培養機會。