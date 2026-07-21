快訊

「紅霞颱風」將生成？粉專曝熱帶擾動可能路徑

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

伊朗戰事打5個月 油價為何沒失控？五大原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇向洛磯換來163公里火球男 教頭：手臂天賦就在那裡

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇向洛磯交易來26歲火球男哈沃森（Seth Halvorsen）。 美國聯合通訊社
道奇向洛磯交易來26歲火球男哈沃森（Seth Halvorsen）。 美國聯合通訊社

2026世足賽

距離大聯盟季中交易大限不到兩週，洛杉磯道奇率先出手補強牛棚，與同屬國聯西區的科羅拉多洛磯完成交易，換來因肩傷正在復健的26歲火球右投哈沃森（Seth Halvorsen）。

大聯盟季中交易大限訂於美西時間8月3日傍晚6點鐘，道奇今天（21日）完成第一筆補強，送出右投弗拉索（Nick Frasso）和農場第25號外野新秀維多雷克（Landyn Vidourek），向洛磯換來右投哈沃森。由於雙方同屬國聯西區，分區對手之間的交易並不常見，也讓這筆交易格外受到關注。

26歲的哈沃森本季因右肩發炎，自美國時間7月4日起進入15天傷兵名單，目前正在3A進行復健賽，未來將轉往道奇3A體系持續調整，待球團評估身體狀況後，再決定是否升上大聯盟。

哈沃森本季共出賽21場有2次中繼成功，19局投球被敲22支安打，防禦率4.74，送出17次三振、但也出現15次保送，WHIP高達1.95，被打擊率.272，控球始終是最大罩門。不過根據《FanGraphs》數據，他本季最快球速曾飆出101.9英里（約163.9公里），驚人的速球威力仍讓不少球探相當看好。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前談到這筆交易時表示，球隊對哈沃森的天賦充滿期待，「希望我們能幫助他找到突破的方法，他的手臂天賦就在那裡，我們整支球隊都對他感到非常興奮。」

至於送往洛磯的兩名球員中，27歲右投弗拉索曾是道奇農場百大新秀，卻始終未能登上大聯盟；22歲外野手維多雷克則是2025年選秀第三輪新秀，雖然今年打擊率跌破2成，但仍是具備發展潛力的年輕外野手，未來有望在洛磯獲得更多培養機會。

相關新聞

MLB／鄭宗哲再見接殺拯救查普曼 紅襪4度平手後獵鶯推進14連勝

歷經4度平手，紅襪隊的連勝之旅還沒打算畫下句點，今天以6：5臉勝金鶯隊，推進14連勝，只差1場追平隊史紀錄。台灣好手鄭宗哲先發出賽，3打數沒有安打、吞下2K，在第七局為紅襪跑回追平分，第九局更上演關鍵的再見接殺，擋住金鶯反撲氣焰。

MLB／主戰二壘手歸隊下放3選1不是李灝宇 老虎教頭曝有新任務

老虎隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）左腹斜肌傷癒歸隊，李灝宇在3位考慮下放3A的人選中，最終獲得留在大聯盟，總教練辛區（AJ Hinch）談到李灝宇接下來的出賽定位，會更常在二壘、三壘之間遊走，也先預告明天李灝宇將以三壘手出賽。

MLB／美媒認同李灝宇續留大聯盟調度 「找不到下放理由」

老虎隊主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒回歸，牽動台灣好手李灝宇的出賽機會，他在這波異動中續留大聯盟，美國媒體也討論到此事，直言以老虎目前狀況，並沒有下放李灝宇的理由。

MLB／費城人5轟炸飛道奇 大谷翔平4支0生涯已對剋星吞12K

道奇隊今天3任登板投手全數失分，終場以7：10不敵費城人隊，大谷翔平4打數沒有安打、吞下2次三振，只靠1次故意四壞保送上壘。費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）在例行賽、季後賽面對大谷25打數送出12次三振，堪稱「大谷剋星」。

MLB／4局65球收工放棄勝投！釀酒人用穿戴式科技精準管控「火球王牌」

「贏下今晚比賽」永遠會是釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）每日任務清單上的第一件事。不過，當「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）在相隔13天重新站上投手丘時，墨菲與教練團心中同時也有更長遠的計畫，那就是要讓他保持健康，直到最後「贏得一切」。

MLB／道奇相信現有陣容能3連霸 大谷暫停投球仍不會豪賭史庫柏

洛杉磯道奇因大谷翔平膝傷與主捕史密斯缺陣，仍然不打算交易大聯盟頂尖投手史庫柏。道奇高層將持續維持審慎策略，優先保留潛力新秀，目標依然是爭取三連霸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。