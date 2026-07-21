聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鄭宗哲再見接殺拯救查普曼 紅襪4度平手後獵鶯推進14連勝
2026世足賽
歷經4度平手，紅襪隊的連勝之旅還沒打算畫下句點，今天以6：5臉勝金鶯隊，推進14連勝，只差1場追平隊史紀錄。台灣好手鄭宗哲先發出賽，3打數沒有安打、吞下2K，在第七局為紅襪跑回追平分，第九局更上演關鍵的再見接殺，擋住金鶯反撲氣焰。
大聯盟目前兩支連勝推進最多場次的球隊，今天在芬威球場遭逢，賽前紅襪13連勝、金鶯7連勝，這是大聯盟史上第二次兩支7連勝以上且連勝場次相加20場以上的球隊交手，前一次為1884年9月13日，12連勝的聖路易逃亡黑奴隊（St. Louis Maroons）對上11連勝的華盛頓國民隊。
兩隊近況火燙，果然一路纏鬥，以1比1、3比3、4比4、5比5上演四度平手，紅襪8局下由德賓（Caleb Durbin）陽春砲取得6：5超前。
紅襪推出查普曼（Aroldis Chapman）關門，開局保送，雖演出連2K，但隨後被韓德森（Gunnar Henderson）敲二壘打，面臨二、三壘有人危機，眼看戰局就要翻盤，歐尼爾（Tyler O'Neill）打向游擊的平飛球，由鄭宗哲演出精彩接殺。
鄭宗哲擔任先發第九棒、游擊手，3打數沒有安打，前兩打席吞K，第三打席在第七局一壘有人打向二壘防區，前位跑者出局，鄭宗哲先靠滾地球推進二壘後，利用拉菲拉（Ceddanne Rafaela）的安打跑回分數，幫助紅襪追平5：5。
紅襪推進14連勝，隊史最長連勝紀錄來自1946年的15連勝，明天將再戰金鶯挑戰追平隊史。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。