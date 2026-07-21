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MLB／美媒認同李灝宇續留大聯盟調度 「找不到下放理由」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 法新社
李灝宇。 法新社

2026世足賽

老虎隊主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒回歸，牽動台灣好手李灝宇的出賽機會，他在這波異動中續留大聯盟，美國媒體也討論到此事，直言以老虎目前狀況，並沒有下放李灝宇的理由。

托瑞斯近期已兩度因左腹斜肌傷勢進入傷兵名單，李灝宇在這段時間獲得大量出賽機會，扛起先發二壘，隨著托瑞斯的回歸，是否要讓李灝宇回到3A固定出賽，或是續留大聯盟面臨壓縮的出賽時間，引起討論。

老虎的3位下放人選為內野手李灝宇、外野手馬格里（Ben Malgeri）、捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia），最終由瓦倫西亞下放3A，總教練辛區（AJ Hinch）也透露，李灝宇接下來在二壘、三壘都會有出賽機會，也預告因明天小熊是左投先發，李灝宇將擔任三壘手。

Podcast節目Tiger Territory也聊到李灝宇，討論起讓他在3A固定出賽、累積打席，或是留在大聯盟當綠葉，會對他比較好？

The Athletic網站老虎隨隊記者史戴文哈根（Cody Stavenhagen）指出：「托瑞斯回來後，李灝宇的上場時間勢必會影響，但托瑞斯本來就是需要輪休的選手，所以他在二壘還是會有出賽機會。」史戴文哈根也提到，李灝宇還能負責三壘、作為右打代打在板凳待命，「以老虎目前狀況來看，我不知道有什麼理由可以下放李灝宇。」

老虎 大聯盟 托瑞斯 李灝宇

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