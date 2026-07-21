MLB／主戰二壘手歸隊下放3選1不是李灝宇 老虎教頭曝有新任務

老虎隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）左腹斜肌傷癒歸隊，李灝宇在3位考慮下放3A的人選中，最終獲得留在大聯盟，總教練辛區（AJ Hinch）談到李灝宇接下來的出賽定位，會更常在二壘、三壘之間遊走，也先預告明天李灝宇將以三壘手出賽。

托瑞斯在5月、6月各一次因為左腹斜肌傷勢進入傷兵名單，李灝宇也在這段時間於二壘獲得不少出賽機會。隨著托瑞斯回歸，必須在名單中空出一席，李灝宇、外野手馬格里（Ben Malgeri）、捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）是考慮人選，最終由瓦倫西亞下放3A。

托瑞斯的歸隊勢必牽動李灝宇的出賽機會，但辛區也強調，「他之前是以二壘為主，現在會多一些守三壘的機會，像明天小熊是左投先發，所以李灝宇會在三壘出賽。」

辛區也提到，影響的不只是李灝宇，「當托瑞斯輪休或是擔任指定打擊時，將會看到李灝宇或麥金斯崔（Zach McKinstry）守二壘，我們現在可以靈活搭配，麥金斯崔也會比之前更常守外野，所以其實是影響好幾個選手。」