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MLB／海盜王牌史肯斯滿血回歸！7局8K奪第9勝 透露贏球祕訣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
海盜王牌史肯斯甩開低潮逐步回穩。 美聯社
海盜王牌史肯斯甩開低潮逐步回穩。 美聯社

2026世足賽

匹茲堡海盜王牌投手史肯斯（Paul Skenes）在週日先發登板前，獲得本季難得的充分休息。他已經整整一週沒有出賽，明星賽活動期間也獲得完整休息時間，讓身體重新充電。進入下半季後，這名24歲強投立刻投出今夏最佳先發內容。

史肯斯作客克里夫蘭主場，主投7局僅失1分，送出8次三振，用100球完成任務，幫助海盜以7：1擊敗守護者，本季成績來到9勝8敗，防禦率降至3.43。這也是他自5月12日對洛磯以來，投得最長的一場比賽。

史肯斯賽後表示：「能早早製造出局數，這很有幫助。如果你能早點拿到出局數，避免那種需要花9球、10球的打席，這就是能在需要時拿下出局數、投得更久的好公式。」

史肯斯首局就快速壓制守護者打線，分別用伸卡球與四縫線速球三振打者。守護者此役也試圖利用左右打差異應對史肯斯，先發9人中有8名打者從左打區進攻。不過，史肯斯一開始就展現壓制力，讓同樣曾是選秀狀元的巴札納（Travis Bazzana）看著內角伸卡球遭三振，為整場比賽定下基調。

邁入大聯盟第3年的史肯斯，先前卻是陷入連續9場先發無勝投的大低潮，期間還在費城投出生涯最糟糟的先發內容。不過進入明星賽前，他已連續拿下2勝，逐漸找回節奏。

海盜總教練凱利（Don Kelly）表示：「昨天雙重賽打了18局，今天史肯斯能出來投完7局，做到他該做的事，他真的很棒。前面他投得非常有效率，之後也找到方法度過一些壘上有人的局面。我覺得大多數時間他都掌控著比賽。」

過去幾場比賽，史肯斯一度看似迷失狀態，但這次面對守護者，他再次證明自己仍是大聯盟最頂尖投手之一。最近3場先發，他繳出2.45防禦率，逐漸擺脫先前低潮。

對海盜而言，史肯斯在明星賽後首戰就投出7局好投，不只幫助球隊贏下系列賽，也讓下半季開局多了王牌回穩的重要訊號。

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