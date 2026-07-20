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MLB／洋基、光芒都想要雙城3主將 傳左打法官和火星人恐淪交易籌碼
2026世足賽
MLB交易大限即將來臨，今日美國記者賈登奈爾（Bob Nightengale）報導，洋基與光芒隊最近派球探觀察雙城捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）、王牌投手萊恩（Joe Ryan）和外野手拉納克（Trevor Larnach）。
現年29歲的傑佛斯本季出賽42場，累積8轟31打點，打擊率0.288，OPS值0.941，今年季後將成為自由球員。
萊恩本季出賽20場，110.1局投出128次三振，防禦率2.85，每局被上壘率1.05，合約明年才到期。拉納克合約也是到明年，本季出賽82場，累積7轟33打點，打擊率0.286，OPS值0.821。
光芒目前在美聯東區只領先洋基1.5場，如今兩隊在爭奪相同目標。雙城戰績49勝51敗，距離外卡第3的紅襪隊2場勝差，還不確定是否當賣家。
另外，據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，「左打法官」瓊斯（Spencer Jones） 和「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）是洋基在交易截止日前，可能使用的交易籌碼。
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