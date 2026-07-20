MLB／山本由伸為何是王牌？道奇總教練誇能贏且能省牛棚

美國職棒洛杉磯道奇王牌投手山本由伸今天完投9局僅失2分，率全隊以8比2在客場擊敗紐約洋基，繼去年季後賽連續兩場完投後，寫下大聯盟生涯首場例行賽完投勝。

大聯盟（MLB）官網指出，昨天賽事由於天候不佳，道奇與洋基只好在今天改打雙重賽。道奇深知可倚靠山本吃下大量局數。結果他成為道奇首戰唯一登板的投手，讓球隊所有牛棚都能獲得充分休息。

山本由伸透過翻譯表示：「能夠完投整整9局，可以讓牛棚稍微喘口氣。我希望盡可能做到這一點，但不是每場比賽都能這樣。」

洋基先發史利特勒（Cam Schlittler）第1局就讓道奇打者三上三下，不過山本登板後馬上還以顏色，連續回敬3個出局數。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「山本能夠回敬對手、做出他所做的一切，展現出這樣的水準，這就是為什麼他是我們的王牌。」

山本由伸這場比賽並未製造對手太多揮空，但他控球精準到位，頻頻在球數上領先。他面對打者的第1球，30球中有21球是好球。全場繳出7次三振，最終是以一顆外角偏低的卡特球讓杜明奎（JassonDomínguez）站著吞K。

這雖是山本例行賽首次完投，但道奇一向倚靠他吃局數。他18場先發之中，有16場至少投滿6局，累計投球局數119又2/3局，高居全隊之冠。

羅伯茲說：「如果你有1名球員，不僅能讓你有機會贏球，而且還能省下許多投手戰力，這正是王牌先發該有的特質。」

山本由伸上半季表現優異，第2度入選明星賽。隨著道奇邁向3連霸，球隊將需要王牌投手拿出最佳狀態，才有機會完成這項壯舉。

山本由伸說：「球季最重要階段即將來臨，所以我想盡全力做到最好。」