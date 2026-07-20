MLB／棒球場上的梅西！金鶯強投「神之停球」 演出超罕見出局

在今天世界盃決賽西班牙大戰阿根廷之前，巴爾的摩金鶯投手楊恩（Brandon Young）已經在棒球場上秀了一手足球技巧，用罕見又精彩的方式完成守備，成為金鶯擊敗太空人過程中的一大亮點。

在這場比賽首局，太空人強打亞土維（Jose Altuve）擊出投手方向強襲球，楊恩反應迅速，先用右腳柔和地把球擋下，展現類似足球員第一腳觸球（first touch）的細膩動作。待球反彈到空中後，楊恩立刻轉身，直接把彈起的球接進手套，再傳向一壘給阿隆索（Pete Alonso），完成出局。

賽後談到這次美妙守備，楊恩表示：「我只是想把球擋下來，想辦法把它處理掉。很幸運的是，球剛好一個彈跳碰到我的腳，然後又幸運地彈起來。這真的滿酷的，也是很好的比賽開局。」

楊恩透露，自己是在賽後收到好友們傳來的影片，才看到這次守備重播。這個帶有足球味的美技，也正好呼應世界盃決賽日的氛圍。

而這次精彩守備，也像是楊恩近期好狀態的縮影。現年27歲的他此役主投7局僅失1分，幫助金鶯以5：2擊敗太空人，戰績來到8勝2敗，防禦率則降至3.25。