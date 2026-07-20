MLB／大谷翔平有傷仍拿左腳冒險拚上壘 道奇教頭：他說他沒事

大谷翔平左膝傷勢未解，目前「投手大谷」回歸無時間表，「打者翔平」的狀態也令人擔憂，今天在第六局的跑壘，左腳直接承受極大負荷，讓人看了怵目驚心，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也為此詢問他的狀況，「他說沒事、完全沒問題。」

大谷左膝發炎狀況反覆，利用明星周休兵空檔治療，在傳接後確認仍有不適，道奇已宣布取消23日面對費城人隊的登板計畫，何時回歸投球仍是未知數。

大谷今天在雙重賽都擔任打者出賽，午場敲雙安，晚場則有1支內野安打，引起更多關心的是第六局的打席，大谷打向一壘方向的滾地球，力拚上壘，最後以左腳跨出一大步搶踩壘瞬間，左膝承受極大負荷，轉播單位也特別以慢鏡頭重播他的跑壘動作、臉部表情，擔心牽動傷勢擴大。

「我跟他確認過了，我說沒事。」羅伯茲賽後表示，大谷確認沒事後，本人應該也是鬆了一口氣。

道奇晚場以1：2輸球，第八局本有超前機會，大谷翔平在點圈面對貝德納（David Bednar）的壞球揮空遭到三振。羅伯茲對此指出，投手沒有打算要給他太好打的球路，大谷追打了偏離較多的壞球，「像這樣的打席，已經很久沒在大谷身上看到了。」