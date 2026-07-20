MLB／從谷底驚奇翻身！紅襪橫掃光芒殺出13連勝 創78年來首見瘋狂紀錄

對波士頓紅襪球迷而言，或許很難想像1948年看著威廉斯（Ted Williams）、多爾（Bobby Doerr）、佩斯基（Johnny Pesky）與迪馬喬（Dominic DiMaggio）這批傳奇隊友聯手拉出13連勝，是什麼樣的景象。

但就在相隔78年後，芬威球場與整個紅襪國度再次沸騰。如今這支紅襪也打出一段多年後仍會被球迷記住的連勝高潮。紅襪今天展現強大氣勢，以6：1擊敗美聯東區龍頭光芒，完成4連戰橫掃，也把自身連勝場次一舉推進到13場。

這波13連勝讓代理總教練崔西（Chad Tracy）領軍的紅襪追平1948年隊史第2長連勝紀錄，距離超越1946年所創下的隊史最長15連勝，只差3場勝利。

紅襪三壘手德賓（Caleb Durbin）表示：「哇，這真的太不可思議了。尤其這是一支如此有歷史的球隊。當你聽到這樣的事情，並感覺自己成為歷史的一部分，真的很酷。」

奪下本季第12勝的老將右投葛雷（Sonny Gray）此役也完成連續第9場優質先發，他表示：「這週末球迷給我們的能量太驚人了，讓我起雞皮疙瘩，真的非常特別。」

有趣的是，當6月18日紅襪遭藍鳥橫掃，10場比賽苦吞第8敗後，葛雷曾直言：「我們現在就不是一支好球隊。」如今整個形勢確實徹底改變。「我們當時不是一支好球隊，那是事實。但我們一直都有能力做到，現在我們是一支好球隊。」

36歲老投手葛雷連續9場送出優質先發，本季戰績12勝1敗。 美聯社

這支2026年紅襪和1946年、1948年的隊伍有很大不同。上世紀中期那兩支紅襪從開季起就是強權。1946年紅襪以104勝50敗闖進世界大賽，最後在第7戰敗給聖路易紅雀；1948年他們拿下96勝，卻在第155場加賽輸給克里夫蘭。

但今年這支紅襪，不到1個月前還只是努力求生。當時他們在丹佛對國聯墊底的洛磯系列賽中，兩度在比賽後段搞砸領先，最終輸掉系列賽。回到主場面對洋基前，紅襪戰績僅32勝46敗，距離分區第1多達15.5場勝差。

隔天，紅襪在班機延誤、幾乎精疲力竭的情況下開啟對洋基4連戰，沒想到就此橫掃宿敵，也揭開近期20戰18勝超級大反攻的序幕。

今天比賽過後，紅襪整體戰績來到50勝48敗，在美聯東區只落後洋基1.5場、光芒6場，暫居美聯外卡老三位置，緊追守護者，未來仍有機會爭奪更好的席次。

紅襪開季僅有10勝17敗，但在開除柯拉（Alex Cora）之後，如今由崔西帶隊掀起這波瘋狂反撲。崔西表示：「這真的很不可思議，也是一段很有趣的旅程，我們想讓它繼續下去。」

代理總教練崔西(右)接手紅襪之後，竟打出不可思議的逆襲表現。 路透社

若要在紅襪隊史尋找更接近今年狀況的例子，或許是1988年的紅襪。當年球隊在明星賽後由麥克納馬拉（John McNamara）換成摩根（Joe Morgan）執掌兵符，隨後拉出12連勝、20場贏19場，更在主場豪取24連勝。

紅襪能夠翻身關鍵在於打線甦醒。他們整季下來投手表現並不差，但過去幾個月打擊狀態嚴重低迷，一旦出現落後情況，幾乎很難逆轉戰局。不過近期紅襪不斷打出代表性反撲，其中最經典一戰是先前對光芒，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）單場雙響砲，幫助紅襪從3：6落後翻盤，最終以7：6完成逆轉。

當時阿布瑞尤繞過一壘時，還用西班牙語對隊友大喊，大意是：「你們瘋了嗎？」而「瘋狂」或許正是形容紅襪近期最貼切的字眼。

短短幾週前，他們還接近美聯底部，如今已經重新打回季後賽競爭行列。自從從丹佛長途返家後，紅襪已連續橫掃4個系列賽，近6個系列賽橫掃5次。

而在今天比賽的第3局，紅襪更用罕見方式打破1：1平手僵局。他們在沒有敲出任何安打的情況下單局攻下3分，這是紅襪自擴編年代以來第5次出現單局無安打就拿到3分的壯舉，也是自2015年4月14日後首次做到。

紅襪一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）表示：「我們必須利用對手給我們的一切。有時候你不一定要靠安打才能得分，你必須上壘，然後把握所有機會。如果我們持續專注在小細節，大成果就會出現。」

從32勝46敗到13連勝，紅襪只用了不到1個月就把低迷賽季重新拉回正軌。如今他們不只追平隊史第2長連勝，更讓芬威球場重新充滿季後賽想像。

接下來6場主場比賽分別對上金鶯和藍鳥，紅襪將挑戰隊史最長連勝紀錄，也要證明這波反彈不只是短暫激情，而是真正重返美聯競爭版圖的開始。