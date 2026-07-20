MLB／山本由伸「開無雙」完投壓制 豪華球種混搭折服洋基主帥

道奇王牌山本由伸在紐約的雙重賽第1戰掛帥先發，面對洋基打線投出9局4安打、2失分、無保送、7次三振的壓制級內容，不僅拿下本季第10勝，也完成大聯盟生涯首次完投勝。

山本由伸此役從開局就展現穩定節奏，首局僅用8球就讓洋基三上三下，前3局更是維持完全比賽內容。洋基直到第4局才靠葛里沙姆（Trent Grisham）敲出本季第11轟追回1分，但此後打線始終無法串聯，也找不到有效突破山本投球節奏的方法。

賽後接受地方轉播單位YES Network訪問時，洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言，這對洋基來說是「艱難的早晨」。他特別稱讚山本由伸的控球能力與多球種搭配，認為他的投球讓打者難以掌握。

布恩表示：「他的指叉球真的非常好。當一名投手像他這樣大量投進好球，又能用那樣的方式投球時，要攻略他真的很困難。」最後洋基全場僅從山本手中敲出4支安打、攻下2分，也讓山本完成大聯盟生涯第一次完投勝。布恩再次稱讚：「必須給他肯定，他今天極其出色。」不過他也提醒洋基打線，「我們必須做得更好。」

山本由伸這場表現也讓MLB官方社群大為驚艷。比賽結束後，MLB官方X連續發布多則與山本有關的貼文，特別聚焦他全場102球的完投內容。其中一則貼文寫道：「山本由伸用投進好球帶邊角的三振，完成例行賽生涯首次完投。」並附上他拿下第27個出局數的畫面。山本由伸加盟道奇第3年，終於迎來大聯盟首次完投勝，也達成連續2年雙位數勝投。

比賽結束後，道奇官方社群也發布球員在場上慶祝勝利的影片，意外捕捉到一段受到球迷熱烈討論的畫面。影片中，道奇球員聚集在投手丘附近擊掌慶祝，山本由伸與孟西（Max Muncy）隔著弗里曼（Freddie Freeman）面對面，兩人深深鞠躬，互相致意並分享勝利喜悅，充滿日本式禮貌與溫暖氛圍。

這段互動很快在社群平台引起球迷回響，不少人留言稱讚畫面可愛又療癒。有球迷寫道：「孟西和山本互相鞠躬太棒了」、「隔著弗里曼和孟西鞠躬也太可愛」、「山本由伸真的很有被大家疼愛的感覺」、「光看這段影片就知道山本投手有多受隊友喜愛」。