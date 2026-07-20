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MLB／大谷翔平7季百安追平松井秀喜 還沒看到鈴木一朗車尾燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(左)跑壘疑似受傷。 路透
大谷翔平(左)跑壘疑似受傷。 路透

2026世足賽

道奇、洋基隊的豪門東西軍過招，今天在雙重賽各取1勝，大谷翔平兩戰敲出3支安打，本季累積101安，締造生涯第7個百安賽季，從2021年球季起已經連續6季百安。

大谷雙重賽首戰敲雙安，包括1支二壘打、1支一壘打，相挺山本由伸的9局僅失2分好投，道奇終場以8：2贏球；晚場由洋基靠八局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲致勝陽春砲，以2：1扳回一城，大谷4打數1安打，為第三局的內野安打。

大谷翔平在今天賽前累積本季98安，在午場賽事雙安入袋後，就確定締造生涯第7個百安賽季、連續6季百安。

大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大聯盟日籍選手最多百安賽季紀錄來自鈴木一朗的14季，松井秀喜的7季排名第二，大谷在今天追平；若看連續賽季，紀錄還是一朗，且這14季就是連續賽季（2001-14），大谷在2020年碰到疫情場次縮水，出賽44場，以1成90打擊率敲29安，目前「只有」連6季。

此外，大谷晚場在第六局打向一壘方向的滾地球，力拚上壘，全力衝刺還是慢了一點，由於左膝傷情正備受關注，這個play以左腳踩壘瞬間，左膝承受極大負荷，轉播單位也特別以慢鏡頭重播他的跑壘動作、臉部表情，擔心牽動傷勢擴大。

大谷翔平 松井秀喜 鈴木一朗

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