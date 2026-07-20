MLB／大谷仍有不適取消23日先發 道奇教頭承認是「王者的餘裕」

道奇隊「二刀流」球星大谷翔平投球計畫再次推延，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天宣布，大谷原訂23日（台灣時間）的投球取消，而且可能不只是延後幾天，「我會說，會需要一點時間，這不只是每日觀察。」

大谷的左膝發炎狀況本季反覆發生，最終辭退明星周進行治療，羅伯茲日前原已宣布他會在23日面對費城人隊先發，但今天決定改變計畫。

大谷在這波面對洋基隊的系列賽有進行傳接，感覺到膝蓋仍有不適，道奇因此做出這項決策。

羅伯茲也強調，會做出這樣的決定，是因為道奇目前有餘裕，「老實說，很大一部分原因是我們現在處於一個很有利的位置。」道奇戰績排名大聯盟第一，在國聯西區領先第二名的響尾蛇隊達到12場勝差。

羅伯茲表示，要大谷現在就上場投球，並不是不行，「但現在讓他投球的好處，似乎並沒有大於可能要承擔的風險，我認為我們有充分的時間讓他調整到理想狀態後再投球。」