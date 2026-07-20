MLB／李灝宇連4戰出現安打 老虎未完成3連戰橫掃天使

老虎隊作客洛杉磯，今天對天使隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇4支1，最近連續4場比賽出現安打，老虎終場2：3落敗，未能完成系列賽橫掃，天使終止4連敗，本季戰績39勝61敗繼續在美聯墊底。

李灝宇前天在3連戰首戰9局上揮出關鍵二壘打，攻下兩分打點，幫助老虎2：1逆轉勝，昨天未出賽，今天擔任先發7棒二壘手，前兩次打數一壘滾地球、左外野飛球出局，7局上面對天使中繼投手席爾塞斯（Chase Silseth）揮出一壘打，9局上游擊飛球成為老虎最後一個出局數。

李灝宇本季出賽57場，合計157次打數揮出40支安打，打擊率2成55、全壘打4支、打點17分。