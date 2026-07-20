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MLB／鄧愷威傷癒返大聯盟首登板 中繼2.1局送3K無失分

中央社／ 舊金山19日專電
鄧愷威今天重返大聯盟投球。 法新社
鄧愷威今天重返大聯盟投球。 法新社

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效力MLB休士頓太空人隊的投手鄧愷威傷癒重返大聯盟後，今天首度出賽，中繼局數2.1局，為牛棚最多，被敲1支安打，送出1次保送，另有2次觸身球，同時也飆出3次三振，沒有失分，賽後防禦率由4.36降至4.21。

鄧愷威美國時間17日傷癒歸隊、重返大聯盟，今天在6局上登板。前一任投手金恩（Bryan King）在被敲出一發全壘打、拿下2個出局數後退場，鄧愷威隨後接替上場。

當時太空人以1比5落後。鄧愷威面對前2名打者，雖先因控球不穩投出四壞、觸身球，隨後頂住壓力，三振阿隆索（Pete Alonso），化解危機。

7局上，鄧愷威接連投出2次三振，並讓另一名打者擊出飛球遭接殺，演出3上3下。

8局上，鄧愷威續留場上，一上場先被敲出安打，隨後靠著四縫線快速球製造雙殺，化解壘上有人危機，雖然之後又投出觸身球，但並未造成傷害，最後順利拿下3個出局數，結束該半局。鄧愷威在8局上投完後退場，太空人終場以2比5敗給金鶯。

鄧愷威本季開季自牛棚出發，5月中被太空人隊放進先發輪值。美國時間6月27日對戰老虎，當時投3.2局，被敲出8支安打、失5分，其中4分為自責分，隔天被下放3A。球團隔天原宣布將他下放3A，之後改將他列入15天傷兵名單，傷勢為右膝扭傷。

他於美國時間17日被移出15天傷兵名單，重返大聯盟。今天是他傷癒後首度在大聯盟出賽，主投2.1局為牛棚最多，僅被敲1支安打，送出1次保送，另有2次觸身球，同時飆出3次三振，沒有失分，替太空人穩住戰局；賽後防禦率由4.36降至4.21。

鄧愷威 大聯盟 金恩

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