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MLB／山本由伸生涯首場完投勝 客場解決洋基連兩季達10勝
道奇隊作客紐約，山本由伸今天主宰戰場，對洋基隊獨撐9局失兩分，奪下本季第10勝，也是大聯盟生涯首場完投勝紀錄，道奇終場8：2獲勝，3連戰前兩戰都贏球。
山本用102球完成9局任務，只被揮出4支安打，包括4局下葛里沙姆（Trent Grisham）陽春砲，未出現保送，投出7次三振，本季戰績10勝6敗、防禦率2.78，連續兩季達到二位數勝投（去年12勝）。
山本前年加盟道奇，生涯3年合計66場先發，首次締造完投紀錄，離30勝只差1勝，目前29勝16敗、防禦率2.70。
道奇今天面對洋基5名投手出現10支安打，也吞下13次三振，大谷翔平5打數2安打、吞下1K，3局上揮出二壘打攻下全隊第1分，成為勝利打點，8局上一壘打再攻下1分打點，本季打擊率升至2成91、全壘打22支、打點60分。
洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）投4.1局，被揮出6支安打，飆出8次三振，失3分吞敗，挑戰本季第10勝失利，吞下第6敗。
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