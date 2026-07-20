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MLB／大谷翔平將再跳過先發登板 預計短期內不重返投手丘

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
大谷翔平因左膝不適將跳過下一場先發，並預計短期內無法重返投手丘。 美聯社
大谷翔平因左膝不適將跳過下一場先發，並預計短期內無法重返投手丘。 美聯社

2026世足賽

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平因左膝不適，將缺席下一場投手先發，而且預計短時間內無法重返道奇先發輪值。

美聯社報導，這位二刀流球星在上週全明星賽休息日前接受膝蓋潤滑劑注射，原本預計22日在費城（Philadelphia）對費城人出賽時登板先發。

不過，大谷翔平（Shohei Ohtani）週末進行傳接球時，仍感覺膝蓋未達百分之百狀態，因此他與道奇隊決定連牛棚練投也不進行。

這位4度獲選大聯盟年度最有價值球員（MVP）的球星自從3日以來就未登板，目前何時能再度投球仍是未知數。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在對紐約洋基雙重賽前表示：「我會說還需要一段時間，這不會是天天都有進展的事。」

羅伯茲重申，大谷翔平打擊時膝蓋並無不適。他今天首場比賽擔任第一棒指定打擊，羅伯茲表示，是否出賽晚場比賽則會再觀察。

羅伯茲說：「我們只是希望能繼續盡最大努力讓情況能順利好轉。就像他說的，也是我們的感受，投球的時候，那隻腳在落地時產生的旋轉扭力會讓膝蓋感到不適，所以打擊不會有這個問題。我們會盡可能讓他休息最長時間。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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