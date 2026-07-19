MLB／老虎史庫柏封鎖天使創神紀錄 百年歷史僅12人達成

底特律老虎賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）展現王牌身手，面對洛杉磯天使主投7局無失分，搭配托克森（Spencer Torkelson）單場雙響砲與4分打點，老虎終場以7：0完封對手，收下近14場比賽中的第11勝。

史庫柏是過去2屆美聯賽揚獎得主，此役只被敲出5支安打，送出9次三振且沒有保送，87球中有60球是好球，並連續第3場先發製造19次揮空。根據統計，史庫柏大聯盟生涯已經累積7次上演單場至少9次三振0失分0保送的好投，包含他在內放眼歷史僅有12人達成過。

在史庫柏的強力封鎖下，天使全場幾乎沒有太多攻勢，唯一推進到得點圈的機會出現在第6局，但隨後就被滾地雙殺解決，迅速解除危機。

托克森本季累積18轟，這也是他自2023年9月7日作客洋基球場以來，首次單場雙響砲。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）稱讚托克森首局那一棒改變比賽氣勢，「4分領先和1分領先完全不同，他今晚在場上充滿活力。」

老虎新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）首局那支安打也寫下個人里程碑，這是他大聯盟生涯第100支安打。根據紀錄，他與名人堂傳奇柯布（Ty Cobb）成為老虎隊史唯二在21歲或更年輕時，能於生涯前100場內達成百安的球員。

隨著隊友火力支援，史庫柏在大量領先下更加主動攻擊好球帶。「只要你有大比分領先，就能更積極把球投進好球帶，對手要打敗你會變得很困難。」史庫柏說。

史庫柏完成7局任務後退場，這場無失分好投，也讓史庫柏從先前對費城人吞敗後快速反彈，防禦率也降至2.83。辛奇表示：「在球隊首局拿下4分後，他非常穩定，也知道自己可以強攻好球帶。他保持投球的銳利度，也維持非常好的投球企圖心。」

老虎在6月1日後戰績來到24勝14敗，整體戰績提升至46勝52敗，目前距離美聯中區龍頭芝加哥白襪剩5.5場勝差，距離美聯第3張外卡也只差3.5場。要知道，5月31日時老虎戰績還是22勝38敗，在分區落後達11.5場，如今已逐漸把自己拉回季後賽競爭行列。