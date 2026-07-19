MLB／佐佐木麟太郎將挑戰美職 獲師兄大谷與菊池勉勵

日本21歲重砲佐佐木麟太郎今天正式宣布，將加入美國職棒邁阿密馬林魚。他表示，已告訴美國職棒大聯盟MLB日本球星大谷翔平與菊池雄星此事，這兩名同門師兄均勉勵他「加油」。

「朝日新聞」報導，佐佐木今天身穿西裝，在故鄉、日本岩手縣花卷市召開記者會宣布這項決定，並說明最近將前往美國簽約。

佐佐木在高中生涯累計140發全壘打，並頂著日本高中生全壘打紀錄保持人的頭銜，在畢業後赴美留學，於過去2季效力於史丹佛大學（StanfordUniversity）。由於他選擇參加美國大學棒球隊，因此同時具備美職與日職的選秀資格。

邁阿密馬林魚本月稍早在第8輪選中他；日職方面，佐佐木去年10月獲橫濱DeNA海灣之星與福岡軟銀鷹以第1輪選秀權指名，若他選擇在日本發展職棒生涯，最終將由軟銀鷹取得獨家交涉權。

而佐佐木本月上旬與軟銀鷹球團幹部面談後，軟銀鷹也「誠意滿滿」，表示願意給佐佐木背號1號的球衣。

外界猜測，軟銀鷹提出的薪資條件較為優渥。不過，談到最終選擇馬林魚的原因，佐佐木今天解釋，「直到最後一刻我都非常猶豫，但從年輕時期就在美國挑戰的意願，最終還是勝過其他想法。」

佐佐木形容，「這是相當艱難的決定」，也在記者會淚謝軟銀鷹的青睞。

佐佐木曾表示，憧憬同樣畢業於花卷東高中的學長、目前效力於洛杉磯天使隊的菊池雄星，以及洛杉磯道奇隊的大谷翔平，在MLB發光發熱是最終目標。

他透露，已經向上述兩名師兄報告這次的決定。佐佐木說，菊池告訴他，「等到麟太郎升上大聯盟時，我也會繼續留在大聯盟努力」；大谷也鼓勵他：「一起加油吧。」

佐佐木最終沒有選擇先加入日職，再挑戰MLB，而是決定從MLB體系的小聯盟出發。他表示：「我終於站上了起跑線。未來等待我的將是嚴峻的世界，但我相信，開拓新的道路就是佐佐木麟太郎的使命，也是宿命。我會在美國全力以赴。」

佐佐木與馬林魚之間的交涉期限為美東時間27日傍晚5時（台北時間28日清晨5時）；而與軟銀鷹的簽約期限為這個月底。而他目前仍有留在大學的選項。

日本放送協會（NHK）報導，佐佐木的律師今天也在記者會說明，佐佐木目前仍隸屬於史丹佛大學，他之後將休學，並預計由馬林魚隊提供課業協助。