MLB／第33轟進帳！費城人巨砲史瓦柏追平傳奇紀錄 劍指史上第1人

費城人當家重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天在面對大都會的比賽中，敲出本季第33轟，獨走全聯盟外，更追平由傳奇麥奎爾（Mark McGwire）的紀錄成為史上第2人，且有望在本季超越第1名的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

上賽季擊敗道奇巨星大谷翔平，以56轟奪下國聯全壘打王的史瓦柏，在本季狀況持續火燙，今天面對大都會1局下就開炮，瞄準先發米納亞（Sean Manaea）正紅中的超甜失投卡特球，夯出右外野方向2分全壘打，進帳第33轟外，也幫助費城人6：1豪取勝利。

史瓦柏本戰3打數敲1安，還選中2次4壞球，賽後打擊率2成55，攻擊指數則是可怕的0.935。這一轟也幫他維持聯盟全壘打王的龍頭寶座，第2名則是30轟的太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

根據MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs）數據分析，史瓦柏在費城人的前5個賽季中狂敲220轟，是單一球員在一支球隊前5季開轟數的排行榜第二，與麥奎爾齊平，至於紀錄保持人貝比魯斯則是235轟，若史瓦柏持續開轟，且本季費城人剩餘賽事數量尚有63場，今年球季有機會成為史上第1人。