MLB／確定放棄日職！重砲佐佐木麟太郎 宣布決定加盟馬林魚

美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚本月稍早在第8輪選中日本重砲佐佐木麟太郎後，他本人今天在故鄉岩手縣正式宣布將加盟馬林魚隊。形同宣告他的職棒生涯要從美國出發。

佐佐木頂著日本高中生全壘打紀錄保持人頭銜，2023年赴美後於過去2季效力於史丹佛大學（Stanford University）。由於他選擇參加美國大學棒球隊，因此同時具備美職與日職的選秀資格。

日職方面，佐佐木麟太郎去年10月獲橫濱DeNA海灣之星與福岡軟銀鷹以第1輪選秀權指名，若他選擇在日本發展職棒生涯，最終將由軟銀鷹取得獨家交涉權。

佐佐木的資歷與洛杉磯道奇名將大谷翔平有許多交集，他們均畢業於岩手縣的花卷東高中，大谷在校期間的教練也是佐佐木麟太郎的父親佐佐木洋。

日媒「體育報知」報導，佐佐木今天在岩手縣花卷市內召開記者會正式宣布，「決定加入邁阿密馬林魚隊效力。」

他也直言，「我比任何人都更清楚，自己目前的能力仍有不足。即使最後證明這條路是失敗的，我也不希望有任何後悔之意。我最終以自己的想法與信念為核心，做出了這個決定」。

關於先前獲得日職球隊青睞，他再度表示感謝，「在選秀中以第一指名對我給予如此高的評價。真的非常感謝」。

佐佐木也表明，「開拓全新道路是我佐佐木麟太郎的使命，也是宿命，之後將在美國努力」。

佐佐木身高184公分、體重120公斤，右投左打。他2005年出生於岩手縣北上市，自幼開始打棒球，就讀江釣子國中時，加入由大谷翔平父親大谷徹擔任總教練的青少棒球隊。

他就讀花卷東高中期間，從高一開始就已經是固定的先發球員，高中生涯累計140支全壘打，畢業後選擇前往美國史丹佛大學留學。