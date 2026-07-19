快訊

AI競賽再升溫 陸媒：DeepSeek V4「滿血版」明天亮相

宣明智傳腦出血送醫 醫曝年長者常見兩大出血原因

商場「白貓負重越獄」拖著整籃同伴逃走 路人嚇傻：10萬帶著5萬跑路了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／確定放棄日職！重砲佐佐木麟太郎 宣布決定加盟馬林魚

中央社／ 東京19日綜合外電報導
佐佐木麟太郎決定加入大聯盟馬林魚。 美聯社
佐佐木麟太郎決定加入大聯盟馬林魚。 美聯社

2026世足賽

美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚本月稍早在第8輪選中日本重砲佐佐木麟太郎後，他本人今天在故鄉岩手縣正式宣布將加盟馬林魚隊。形同宣告他的職棒生涯要從美國出發。

佐佐木頂著日本高中生全壘打紀錄保持人頭銜，2023年赴美後於過去2季效力於史丹佛大學（Stanford University）。由於他選擇參加美國大學棒球隊，因此同時具備美職與日職的選秀資格。

日職方面，佐佐木麟太郎去年10月獲橫濱DeNA海灣之星與福岡軟銀鷹以第1輪選秀權指名，若他選擇在日本發展職棒生涯，最終將由軟銀鷹取得獨家交涉權。

佐佐木的資歷與洛杉磯道奇名將大谷翔平有許多交集，他們均畢業於岩手縣的花卷東高中，大谷在校期間的教練也是佐佐木麟太郎的父親佐佐木洋。

日媒「體育報知」報導，佐佐木今天在岩手縣花卷市內召開記者會正式宣布，「決定加入邁阿密馬林魚隊效力。」

他也直言，「我比任何人都更清楚，自己目前的能力仍有不足。即使最後證明這條路是失敗的，我也不希望有任何後悔之意。我最終以自己的想法與信念為核心，做出了這個決定」。

關於先前獲得日職球隊青睞，他再度表示感謝，「在選秀中以第一指名對我給予如此高的評價。真的非常感謝」。

佐佐木也表明，「開拓全新道路是我佐佐木麟太郎的使命，也是宿命，之後將在美國努力」。

佐佐木身高184公分、體重120公斤，右投左打。他2005年出生於岩手縣北上市，自幼開始打棒球，就讀江釣子國中時，加入由大谷翔平父親大谷徹擔任總教練的青少棒球隊。

他就讀花卷東高中期間，從高一開始就已經是固定的先發球員，高中生涯累計140支全壘打，畢業後選擇前往美國史丹佛大學留學。

佐佐木麟太郎 馬林魚 日本

延伸閱讀

中職／是該與時俱進了！盡快擬定「旅外、混血外籍球員」加盟條款

MLB／大谷翔平接受關節潤滑劑注射 預計下周費城登板先發

TPBL／郭嘉安獲特攻青睞 建中男籃史上首名職籃球員

NBA／湖人新援身上早有「曼巴精神」刺青 盼在唐西奇身邊發光

相關新聞

MLB／確定放棄日職！重砲佐佐木麟太郎 宣布決定加盟馬林魚

美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚本月稍早在第8輪選中日本重砲佐佐木麟太郎後，他本人今天在故鄉岩手縣正式宣布將加盟馬林魚隊...

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

旅美好手鄭宗哲今年回歸大聯盟後表現持續高檔，在攻守兩端皆有建樹，成為紅襪近期連勝的重要角色。紅襪媒體更是直接發文，表示必須要好好稱讚一下這位台灣健將。

MLB／第33轟進帳！費城人巨砲史瓦柏追平傳奇紀錄 劍指史上第1人

費城人當家重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天在面對大都會的比賽中，敲出本季第33轟，獨走全聯盟外，更追平由傳奇麥奎爾（Mark McGwire）的紀錄成為史上第2人，且有望在本季超越第1名的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

MLB／TJ手術後仍獲大約！金鶯賽揚第4高票強投 5年9000萬美元續簽

巴爾的摩金鶯宣布，已經與陣中強投布拉迪希（Kyle Bradish）達成5年延長合約。根據消息指出，合約總值將達到9000萬美元。

MLB／洋基道奇之戰因惡劣天氣延期 山本由伸雙重賽對決斯萊特勒

紐約洋基宣布，原訂台灣時間19日於洋基球場進行的系列賽第2戰，因惡劣天候影響宣布延賽。這場大聯盟焦點對決將改至台灣時間20日進行，形成分開售票的日夜雙重賽，首戰預計台灣時間20日凌晨0時35分開打，第2場則於台灣時間20日上午7時20分登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。