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MLB／TJ手術後仍獲大約！金鶯賽揚第4高票強投 5年9000萬美元續簽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
金鶯綁定陣中強投布拉迪希。 美聯社
金鶯綁定陣中強投布拉迪希。 美聯社

2026世足賽

巴爾的摩金鶯宣布，已經與陣中強投布拉迪希（Kyle Bradish）達成5年延長合約。根據消息指出，合約總值將達到9000萬美元。

這份延長合約將一路涵蓋至2031年球季，內容包括買斷布拉迪希最後2年的薪資仲裁資格，同時也涵蓋他原本進入自由市場後的前3個賽季。對金鶯而言，這代表球團提前鎖定輪值核心，也避免未來幾年在仲裁與自由市場面臨更高成本。

現年29歲的布拉迪希本季先發19場，戰績6勝9敗，防禦率3.61。這也是他在2024年接受TJ手術後，復出後的第一個完整賽季。雖然勝敗紀錄並不突出，但他仍展現穩定先發價值，也讓金鶯願意以長約留下這名右投。

布拉迪希曾在2023年投出生涯代表作，該季先發30場，繳出2.83防禦率，最終在美聯賽揚獎票選中排名第4。自升上大聯盟以來，他5個賽季都效力金鶯，生涯防禦率為3.50，是球隊近年投手養成與戰力重建的重要成果之一。

金鶯老闆魯本斯坦（David Rubenstein）透過聲明表示：「讓像布拉迪希這種等級的球員繼續穿著金鶯球衣，是我們長期願景中非常重要的一部分。我們感謝布拉迪希對球團與巴爾的摩的承諾，也感謝總經理艾利亞斯（Mike Elias）與整個棒球營運部門在這個過程中的投入。」

布拉迪希最早是在2018年業餘選秀會第4輪被洛杉磯天使選中。2019年12月4日，金鶯將右投邦迪（Dylan Bundy）交易至天使，換回包括布拉迪希在內的4名球員。如今布拉迪希從當年交易包裹中的潛力投手，成長為金鶯願意以5年9000萬美元長約留住的先發核心，也象徵球團對未來輪值架構已有更明確布局。

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