MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

旅美好手鄭宗哲今年回歸大聯盟後表現持續高檔，在攻守兩端皆有建樹，成為紅襪近期連勝的重要角色。紅襪媒體人更是直接發文，表示必須要好好稱讚一下這位台灣健將。

休賽季歷經4次指定讓渡（DFA）後，鄭宗哲從紅襪3A再出發，開季狀況火燙甚至繳出完全打擊的瘋狂表現，但隨賽季進行也陷入低潮。直到6月27日鄭宗哲終於迎來睽違1年的大聯盟亮相，並用堪稱「金手套」等級的精湛守備和穩定輸出的打擊火力深受球迷喜愛。

昨天鄭宗哲在面對光芒的雙重賽單日進帳雙安外，也上演5星守備美技，幫助紅襪連下兩城。長期報導紅襪的美國媒體人米里肯（Tyler Milliken）在個人社群寫下「我需要做一篇關於鄭宗哲的感謝文。」

米里肯在文中提到，鄭宗哲的表現遠超預期，在38呃打席中，繳出.303/.368/.333打擊三圍、標準化攻擊指數（OPS+）102，預期加權上壘率（xwOBA）0.337；守備方面，他在游擊防區出局製造值（OAA）也有1。

此外，鄭宗哲被紅襪安排對付右投的定位也相當高效，在38打席中有28打數面對右投，敲出9支安打，攻擊指數是優質的0.751，「沒人期待鄭宗哲為紅襪帶來什麼，但他作為對付右投的武器確實為球隊帶來穩定度」。

今天紅襪再度對上光芒，由於對手派出左投先發，因此鄭宗哲從板凳出發，最終也沒有上場，但球隊依然以7：6將連勝延續到12場，寫下2006年後隊史之最。