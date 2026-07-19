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MLB／洋基道奇之戰因惡劣天氣延期 山本由伸雙重賽對決斯萊特勒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸將在雙重賽首戰對決斯萊特勒。 法新社
山本由伸將在雙重賽首戰對決斯萊特勒。 法新社

2026世足賽

紐約洋基宣布，原訂台灣時間19日於洋基球場進行的系列賽第2戰，因惡劣天候影響宣布延賽。這場大聯盟焦點對決將改至台灣時間20日進行，形成分開售票的日夜雙重賽，首戰預計台灣時間20日凌晨0時35分開打，第2場則於台灣時間20日上午7時20分登場。

原訂今天舉行的系列賽第2戰，預計由洋基左投韋瑟斯（Ryan Weathers）對上道奇右投希恩（Emmet Sheehan）。韋瑟斯本季投97.2局，防禦率4.15、WHIP值1.239；希恩則投82.1局，防禦率4.81、WHIP值同樣為1.239。不過在賽程調整後，兩隊尚未公布雙重賽第2戰先發投手。

至於雙重賽首戰，將照原訂週日先發安排，由洋基全明星右投斯萊特勒（Cam Schlittler）對決道奇日籍強投山本由伸。斯萊特本季投118.2局，防禦率2.05、WHIP值0.944；山本由伸本季投110.2局，防禦率2.85、WHIP值0.913。

道奇與洋基這次系列賽原本就是下半季開打後最受矚目的對戰之一，不過，洋基球場當地預報將出現持續惡劣天氣，使這場招牌對決被迫順延。

根據美媒報導，紐約當地天氣狀況不佳，強雷雨、豪雨與積水讓比賽無法如期進行。紐約州部分地區出現暴洪災情，多條道路積水嚴重，車輛受困情況頻傳，甚至有駕駛被迫爬上車頂等待救援；皇后區部分地鐵站也傳出淹水，當地還一度發布龍捲風警報。

惡劣天候不只影響球賽，也衝擊交通運作。全美當天已有超過1000架次航班取消，另有超過4000架次航班延誤。

除了豪雨之外，加拿大森林野火帶來的煙霧也持續飄向美國東部，使紐約空氣品質惡化，空氣品質指數一度升到173，對氣喘或呼吸道疾病患者可能造成健康風險。克里夫蘭前一天也因煙霧問題，讓守護者與海盜之戰被迫延期。

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