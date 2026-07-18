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MLB／8月底回歸？肋骨骨折已有癒合跡象 賈吉坦言日子難熬：我想打球

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「法官」賈吉持續養傷等待回歸。 美聯社
「法官」賈吉持續養傷等待回歸。 美聯社

2026世足賽

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在明星賽休息期間，針對右側肋骨骨折傷勢重新進行影像檢查，結果顯示已有癒合跡象，但程度仍不足以讓他獲准恢復棒球相關活動。賈吉是在4月下旬受傷，自5月31日後就未再出賽。

「傷勢恢復有一些進展，也有一些癒合正在發生，但還沒有完全癒合。我們還在等另一位醫師再看一次結果，評估接下來幾週該怎麼往前推進。不過，看到一些癒合跡象，絕對是正面的訊號。」賈吉說。

賈吉表示，球隊目前正在等待位於達拉斯的專科醫師皮爾（Gregory Pearl）對檢查結果提出意見。影像資料先前已由洋基隊醫阿馬德（Christopher Ahmad）檢視。

洋基發言人表示：「重新影像檢查顯示傷勢已有癒合，但還不足以恢復棒球活動。在真正開始棒球活動前，會有復健進程，也會再次進行影像檢查。我們正等待再次與皮爾醫師溝通，由他提供指示與建議，確認賈吉可以推進到哪些活動，以及下次影像檢查的時間表。」

因為這次傷勢，賈吉透露自己目前只能進行下半身訓練與頸部運動，不能進行上半身訓練，也不能做任何超過頭部的舉重動作。

「現在感覺好多了。有幾週真的很難受，我幾乎不能做什麼，但現在感覺好上10倍。這也是我最主要的抱怨：如果我感覺好多了，那我們是不是可以開始動起來？但我想他們只是不希望太早加入棒球活動，結果突然出現挫折，讓整個復出進度又被往後推。」賈吉說道。

洋基方面是樂觀預期賈吉能在例行賽期間歸隊，不過實際復出時間點目前仍不明朗。以現有情況來看，8月中下旬可能是最理想劇本，但也不能排除延到9月復出的可能性。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「我們會繼續等待。我對賈吉回歸這件事有信心，但問題只是什麼時候。很明顯，我們都希望賈吉能回到打線裡。」

一旦獲得恢復活動的綠燈，賈吉也不認為自己需要像完整春訓那樣長的準備時間。他說：「我討厭復健賽，所以我得跟他們談談這件事。為什麼要在復健賽浪費打席？所以我們再看看。」

上季獲選美聯年度MVP的賈吉，本季在受傷之前累積出賽59場，繳出17轟、38分打點、打擊率.248的成績，OPS達.907。洋基目前在美聯龍頭之爭中落後光芒2.5場勝差，但在外卡還是有一定領先優勢，意味著他們還是很有機會能夠挺進季後賽。

即便如此，洋基想要更上層樓，還是非常需要賈吉的回歸，對於只能等待傷勢復原的他來說，日子可謂是相當難熬。

「這種感覺真的糟透了。我想要打球，我想上場，」賈吉無奈地說，「這就是我在這裡的原因，也是我拿薪水的原因，就是要為洋基打重要比賽。」

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