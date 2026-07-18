MLB／37歲塞爾生涯累積2700K 驚人紀錄比肩偶像「巨怪」

勇士老將左投塞爾（Chris Sale）本季持續展現頂尖壓制力，今天面對遊騎兵一役，他主投7局僅被敲出2支安打、無失分，送出6次三振，不僅幫助勇士以15：1大勝，同時個人生涯三振數推進到2702次，成為史上第27位跨過2700次三振里程碑的巨投，接下來將繼續朝「3000K」之路邁進。

現年37歲的塞爾，本季不只維持健康，更打出足以競爭國聯賽揚獎的內容。此役過後，他本季前18場先發累積123次三振，防禦率降至2.06，排名大聯盟前段班。更驚人的是，過去15場先發，他繳出1.72防禦率，完全展現王牌級身手，也讓勇士輪值在季中階段有了最穩定支柱。

塞爾這次達成的不只是生涯2700K，他同時寫下多項年齡相關紀錄。由於他的37歲生日是在開幕戰後3天，若以36歲又362天以上的年齡門檻計算，他成為現代棒球史上第9位能在單季前18場先發投出至少120次三振的投手。

過去能在這個年紀完成類似開局的投手，幾乎全是名人堂或準名人堂等級人物，包括卡爾頓（Steve Carlton）、克萊門斯（Roger Clemens）、強森（Randy Johnson）、萊恩（Nolan Ryan）、薛則（Max Scherzer）、狄葛隆（Jacob deGrom）等人。

更具代表性的是，塞爾成為1913年防禦率正式成為官方數據以來，首位在這個年齡區間、開季前18場先發同時累積至少120次三振，且防禦率低於2.30的投手。先前同類型投手中，最佳防禦率是薛則在2022年創下的2.33，其次則是「巨怪」在2002年的2.46；如今塞爾以2.06超越這些傳奇名字，更顯現其歷史份量。

若從防禦率角度來看，塞爾也是現代棒球史上第11位能在36歲又362天以上年紀，於單季前18場先發繳出低於2.10防禦率的投手。這項成就過去多次由賽揚（Cy Young）締造，近年則以韋蘭德（Justin Verlander）2022年的表現最具代表性。

塞爾的表現也令人聯想到他的童年偶像強森。2001年，37歲的強森效力響尾蛇，單季投出372次三振，拿下國聯賽揚獎並幫助球隊奪下世界大賽冠軍。

當時年僅12歲的塞爾曾在後院模仿「巨怪」投球，如今過了25年，他在相近年紀打出足以與偶像並列討論的成績。雖然塞爾不太可能追上強森當年的單季三振總數，但以同樣37歲球季前18場先發比較，他目前防禦率更優於強森當年。

勇士總教練魏斯（Walt Weiss）也不吝稱讚塞爾，認為他已具備名人堂等級履歷。塞爾本季已第10度入選明星賽，生涯2700次三振更讓他的歷史地位持續堆高。