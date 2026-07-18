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MLB／大谷翔平接受關節潤滑劑注射 預計下周費城登板先發
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲今天表示，道奇「二刀流」球星大谷翔平近日在左膝注射潤滑劑，並未接受抽取積液的治療，並說22日作客費城時他很可能登板先發。
美聯社報導，道奇下半球季首戰今天以2比1擊敗紐約洋基，大谷翔平（Shohei Ohtani）擔任第一棒指定打擊，全場4打數無安打，兩度擊出飛球到全壘打牆前的警戒區遭到接殺。這位4度獲選大聯盟年度最有價值球員（MVP）的球星本週末預計不會登板投球，22日作客費城時很可能重返投手丘先發。
羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷12日於對戰亞利桑那響尾蛇賽後接受注射治療。他上一次登板是在7月3日。
羅伯茲說：「這讓他的膝蓋不適得到一些緩解，是我們所期待的，接下來沒有活動休息4天，這能讓一切徹底穩定下來。如果有需要，我們絕對非常願意減輕他的工作負荷，但大谷非常希望能夠盡可能地多上場。」
本季大谷打擊率0.293，目前已經擊出22支全壘打、58分打點；投球部分取得8勝2敗戰績、防禦率1.79、14場先發投了85又2/3局，送出95次三振。
羅伯茲強調會盡可能讓大谷在先發登板後隔天休息。
「就算他登板的隔天不是休兵日，我也希望讓他隔天休息。因此理想情況就是安排在休兵日之前，但並非總是可以如此，這取決於賽程安排，也取決於他目前的身體狀態。」
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