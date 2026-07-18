MLB／讓王牌柯爾續投第7局就丟分 洋基教頭：我的鍋

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今天掛帥先發，對上道奇前6局繳出無失分好投，不過第7局遭遇危機，被強打孟西（Max Muncy）夯出兩分砲，最終以1：2遭到擊敗，中斷近期4連勝外，也吞下本季第5敗。賽後條紋軍主帥布恩（Aaron Boone）也坦言讓子弟兵續投導致輸球「是我的責任」。

柯爾今天威風八面，前6局只被敲出3安無失分，但第7局的首個打席就丟出保送，洋基教練團也隨即上場關心狀況，最終仍決定讓這位王牌續投，不料被孟西敲出兩分砲。就是兩分讓球隊以1：2遭到逆轉，柯爾也以失兩分吞下本季個人第5場敗投，賽後防禦率來到3成93。

賽後對於第7局讓柯爾續投的決定，布恩表示當時正在觀察子弟兵狀況，「他真的投很好，應該可以解決孟西，球數也領先，但最後被逮到一顆失投球。 事後回頭看，我應該那時就換投。」

布恩分享，當時球隊已經讓牛棚希德瑞克（Brent Headrick）做好準備上場，但最終看到柯爾的狀態決定讓他再投投看，不料就發生意外，「這是我的責任，我應該在那時就要換投，儘管他的狀態很好，而且今晚的投球很出色。」最後他也向孟西表示讚譽，「雖然那一投位置不理想，但孟西的揮棒非常漂亮，真的很令人懊惱。」