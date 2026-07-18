快訊

中央都沒發覺…還原宜蘭揪出新批號問題油始末 這個縣市優先通報

疑大雷雨濕滑…台中法警在司法大廈宿舍區 架梯修樹墜落身亡

教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味 軍方：已改善

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／讓王牌柯爾續投第7局就丟分 洋基教頭：我的鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌柯爾6局無失分，續投第7局卻挨轟遭逆轉。賽後主帥布恩坦言，讓子弟兵續投導致輸球「是我的責任」。 美聯社
洋基王牌柯爾6局無失分，續投第7局卻挨轟遭逆轉。賽後主帥布恩坦言，讓子弟兵續投導致輸球「是我的責任」。 美聯社

2026世足賽

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今天掛帥先發，對上道奇前6局繳出無失分好投，不過第7局遭遇危機，被強打孟西（Max Muncy）夯出兩分砲，最終以1：2遭到擊敗，中斷近期4連勝外，也吞下本季第5敗。賽後條紋軍主帥布恩（Aaron Boone）也坦言讓子弟兵續投導致輸球「是我的責任」。

柯爾今天威風八面，前6局只被敲出3安無失分，但第7局的首個打席就丟出保送，洋基教練團也隨即上場關心狀況，最終仍決定讓這位王牌續投，不料被孟西敲出兩分砲。就是兩分讓球隊以1：2遭到逆轉，柯爾也以失兩分吞下本季個人第5場敗投，賽後防禦率來到3成93。

賽後對於第7局讓柯爾續投的決定，布恩表示當時正在觀察子弟兵狀況，「他真的投很好，應該可以解決孟西，球數也領先，但最後被逮到一顆失投球。 事後回頭看，我應該那時就換投。」

布恩分享，當時球隊已經讓牛棚希德瑞克（Brent Headrick）做好準備上場，但最終看到柯爾的狀態決定讓他再投投看，不料就發生意外，「這是我的責任，我應該在那時就要換投，儘管他的狀態很好，而且今晚的投球很出色。」最後他也向孟西表示讚譽，「雖然那一投位置不理想，但孟西的揮棒非常漂亮，真的很令人懊惱。」

MLB 洋基

相關新聞

MLB／唯一安打立大功 李灝宇談逆轉二壘安：腦袋一片空白

老虎旅美好手李灝宇今天面對天使2屆明星終結者耶茲（Kirby Yates），在第九局敲出一記扭轉戰局的二壘安打，幫助球隊2：1取得勝利，他也被大聯盟獲選為此役單場MVP。賽後李灝宇受訪時談論當下狀態，直呼「腦袋一片空白」。

MLB／37歲塞爾生涯累積2700K 驚人紀錄比肩偶像「巨怪」

勇士老將左投塞爾（Chris Sale）本季持續展現頂尖壓制力，今天面對遊騎兵一役，他主投7局僅被敲出2支安打、無失分，送出6次三振，不僅幫助勇士以15：1大勝，同時個人生涯三振數推進到2702次，成為史上第27位跨過2700次三振里程碑的巨投，接下來將繼續朝「3000K」之路邁進。

MLB／大谷翔平接受關節潤滑劑注射 預計下周費城登板先發

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲今天表示，道奇「二刀流」球星大谷翔平近日在左膝注射潤滑劑，並未接受抽取積液的治...

MLB／讓王牌柯爾續投第7局就丟分 洋基教頭：我的鍋

洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今天掛帥先發，對上道奇前6局繳出無失分好投，不過第7局遭遇危機，被強打孟西（Max Muncy）夯出兩分砲，最終以1：2遭到擊敗，中斷近期4連勝外，也吞下本季第5敗。賽後條紋軍主帥布恩（Aaron Boone）也坦言讓子弟兵續投導致輸球「是我的責任」。

MLB／超強！李灝宇9局敲致勝二壘打 一棒率老虎擊墜天使

效力老虎隊的台灣強打李灝宇，今天直接一棒撼動勝負，第九局的二壘打將比分從0：1落後扭轉為2：1領先，幫助老虎最終就以1分差擊退天使隊。

MLB／連續飆速160封鎖洋基打線 佐佐木朗希提「下半身」重要性

道奇日籍投手佐佐木朗希今天客場對紐約洋基，先發主投5.2局退場，繳出5安打失1分、自責分0的優質內容。雖然最終無緣勝投，但他此役飆出轉戰大聯盟後個人最快的101.8英里、約163.8公里速球，更是連續投出超過100英里的火球，賽後也對自己的狀態回升表達信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。