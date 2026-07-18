MLB／唯一安打立大功 李灝宇談逆轉二壘安：腦袋一片空白

老虎旅美好手李灝宇今天面對天使2屆明星終結者耶茲（Kirby Yates），在第九局敲出一記扭轉戰局的二壘安打，幫助球隊2：1取得勝利，他也被大聯盟獲選為此役單場MVP。賽後李灝宇受訪時談論當下狀態，直呼「腦袋一片空白」。

本戰李灝宇前3打席都沒有建樹，還苦吞2K，不料唯一一安就是改變戰局的大棒。9局上面對2出局狀況，他鎖定耶茲四縫線速球，向上撈出中右外野方向二壘安打送回兩名隊友，也幫助老虎2：1完成逆轉。這支安打相當強勁，擊球初速高達104.9英哩（約168.8公里），是全場第2快、飛行距離359英呎（約109.4公尺）則是全場最遠。

賽後，李灝宇受訪時談到這一發逆轉2分打不只是自己的功勞，他表示全隊攻勢都串聯在一起，加上投手不穩定所以製造了一二壘有人的機會，「最後因為他直球比較多，我想著外角球應該會跑到紅中來，最後就這樣攻擊了。」而李灝宇在敲出逆轉二壘打後振臂歡呼的一幕也備受矚目，對此他則回應「我腦袋一片空白欸，就是很爽的情況下那個動作自然就出來了。」