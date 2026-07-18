快訊

中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

國內油價連2凍！下周油價不變 中油已吸收155.6億元

醫療惡霸！1年叫200次救護車 踹傷急診女護理師 遭羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／唯一安打立大功 李灝宇談逆轉二壘安：腦袋一片空白

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇今天敲出扭轉戰局的二壘安打，賽後他受訪時談論當下狀態，直呼「腦袋一片空白」。 路透社
李灝宇今天敲出扭轉戰局的二壘安打，賽後他受訪時談論當下狀態，直呼「腦袋一片空白」。 路透社

2026世足賽

老虎旅美好手李灝宇今天面對天使2屆明星終結者耶茲（Kirby Yates），在第九局敲出一記扭轉戰局的二壘安打，幫助球隊2：1取得勝利，他也被大聯盟獲選為此役單場MVP。賽後李灝宇受訪時談論當下狀態，直呼「腦袋一片空白」。

本戰李灝宇前3打席都沒有建樹，還苦吞2K，不料唯一一安就是改變戰局的大棒。9局上面對2出局狀況，他鎖定耶茲四縫線速球，向上撈出中右外野方向二壘安打送回兩名隊友，也幫助老虎2：1完成逆轉。這支安打相當強勁，擊球初速高達104.9英哩（約168.8公里），是全場第2快、飛行距離359英呎（約109.4公尺）則是全場最遠。

賽後，李灝宇受訪時談到這一發逆轉2分打不只是自己的功勞，他表示全隊攻勢都串聯在一起，加上投手不穩定所以製造了一二壘有人的機會，「最後因為他直球比較多，我想著外角球應該會跑到紅中來，最後就這樣攻擊了。」而李灝宇在敲出逆轉二壘打後振臂歡呼的一幕也備受矚目，對此他則回應「我腦袋一片空白欸，就是很爽的情況下那個動作自然就出來了。」

MLB 李灝宇 老虎

相關新聞

MLB／唯一安打立大功 李灝宇談逆轉二壘安：腦袋一片空白

老虎旅美好手李灝宇今天面對天使2屆明星終結者耶茲（Kirby Yates），在第九局敲出一記扭轉戰局的二壘安打，幫助球隊2：1取得勝利，他也被大聯盟獲選為此役單場MVP。賽後李灝宇受訪時談論當下狀態，直呼「腦袋一片空白」。

MLB／鄭宗哲雙重賽先發都敲安 紅襪拉出近10年最長11連勝

紅襪隊今天與美聯龍頭光芒隊進行雙重賽，台灣內野手鄭宗哲連兩戰先發上陣，連兩場都有安打表現，紅襪也先後以10：0及5：3擊敗對手，單日兩勝，寫下隊史近10年來最長11連勝，近18場比賽拿下16勝，勝率回到5成。

MLB／佐佐木朗希飆生涯最快163.8公里 火球連發狂寫道奇近18年紀錄

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今天在紐約客場登板先發對決洋基，繳出近期代表作，主投5.2局被敲5安打、失1分但自責分為0，另有5次三振、1次保送的內容。道奇靠著孟西（Max Muncy）在7局上轟出逆轉戰局的兩分砲，加上8局下精彩守備演出，最終以2比1拿下勝利。

MLB／超強！李灝宇9局敲致勝二壘打 一棒率老虎擊墜天使

效力老虎隊的台灣強打李灝宇，今天直接一棒撼動勝負，第九局的二壘打將比分從0：1落後扭轉為2：1領先，幫助老虎最終就以1分差擊退天使隊。

MLB／連續飆速160封鎖洋基打線 佐佐木朗希提「下半身」重要性

道奇日籍投手佐佐木朗希今天客場對紐約洋基，先發主投5.2局退場，繳出5安打失1分、自責分0的優質內容。雖然最終無緣勝投，但他此役飆出轉戰大聯盟後個人最快的101.8英里、約163.8公里速球，更是連續投出超過100英里的火球，賽後也對自己的狀態回升表達信心。

MLB／鄧愷威離開傷兵名單回大聯盟 角色調整至牛棚

效力於太空人隊的台灣投手鄧愷威，日前因右膝傷勢被放進15天傷兵名單，歷經2場復健賽後，在大聯盟明星賽後就歸隊，今天回到大聯盟，大聯盟官網報導也指出，他角色將調整至牛棚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。