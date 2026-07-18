MLB／超強！李灝宇9局敲致勝二壘打 一棒率老虎擊墜天使

效力老虎隊的台灣強打李灝宇，今天直接一棒撼動勝負，第九局的二壘打將比分從0：1落後扭轉為2：1領先，幫助老虎最終就以1分差擊退天使隊。

大聯盟經過明星周休兵後，老虎在今天展開下半季賽程，與天使進行3連戰，李灝宇擔任先發第七棒、二壘手，4打數敲出1安打，就是直接牽動戰局勝負的致勝二壘打。

天使由德梅斯（Reid Detmers）先發6局僅被敲4安打、無失分，送出7次三振，封鎖老虎打線，李灝宇2打席對戰都吃癟、吞下1K，第五局的過招有強勁擊球，擊球初速100.5哩、飛行距離349呎的平飛球在中外野遭到楚奧特（Mike Trout）接殺；李灝宇第七局碰上澤費賈恩（Ryan Zeferjahn），再吞單場第2K。

九局上天使推出耶茲（Kirby Yates）把關1：0領先，出現觸身球、四壞球保送，兩出局後輪到李灝宇，狙擊91.9哩直球，打向中外野落地後彈到牆上再反彈，這支二壘打挹注兩分打點逆轉戰局。