MLB／連續飆速160封鎖洋基打線 佐佐木朗希提「下半身」重要性

道奇日籍投手佐佐木朗希今天客場對紐約洋基，先發主投5.2局退場，繳出5安打失1分、自責分0的優質內容。雖然最終無緣勝投，但他此役飆出轉戰大聯盟後個人最快的101.8英里、約163.8公里速球，更是連續投出超過100英里的火球，賽後也對自己的狀態回升表達信心。

「我有稍微休息一段時間，加上比賽間隔也拉長了一些。我在主場時也對投球動作進行了一部份微調，我覺得這很有幫助。」佐佐木朗希賽後表示。

此役佐佐木朗希的四縫線速球平均球速達100.1英里，約161公里，最快來到101.8英里。至於球速明顯提升的原因，佐佐木朗希說：「我不能很明確地說，但我覺得重新檢視下半身的使用方式，是好的方向。」

由於洋基球場的球速顯示板位在後方，佐佐木朗希投球當下其實無法即時知道自己的球速數字，不過他仍感受到直球威力提升。他表示：「我有感覺到很有力量的速球投出去了。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也對佐佐木朗希的投球內容給予高度肯定。他表示：「他的表現太棒了。他把球速拉上來，而且也能看得出他的專注力。」

佐佐木朗希本場共有21球超過100英里。根據MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs）指出，這是自2008年開始導入投球追蹤數據以來，道奇投手單場投出最多100英里以上速球的紀錄。

當被問到這場比賽是否可能成為佐佐木朗希本季轉捩點時，羅伯茲表示：「我希望會是如此。對手是一支很好的球隊，而且又是在客場，他也必須和自己的情緒對抗。今晚他展現出的努力，看起來真的很令人享受。我希望他能繼續運用這樣的經驗。」

佐佐木朗希退場後，道奇靠著孟西（Max Muncy）轟出逆轉兩分砲，最終2比1取得勝利。儘管與勝投擦身而過。佐佐木朗希已經用一場充滿球威和壓制力的好表現贏得教練團的肯定。