MLB／佐佐木朗希飆生涯最快163.8公里 火球連發狂寫道奇近18年紀錄

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今天在紐約客場登板先發對決洋基，繳出近期代表作，主投5.2局被敲5安打、失1分但自責分為0，另有5次三振、1次保送的內容。道奇靠著孟西（Max Muncy）在7局上轟出逆轉戰局的兩分砲，加上8局下精彩守備演出，最終以2比1拿下勝利。

雖然佐佐木朗希無緣拿下本季第4勝，但他此役飆出轉戰大聯盟後個人最快101.8英里、約163.8公里速球，並投出多達21顆超過100英里的火球，寫下道奇投手自2008年追蹤數據啟用以來單場最多紀錄。賽後，佐佐木朗希的防禦率也降至4.98。

此役佐佐木朗希與洋基強投柯爾（Gerrit Cole）形成投手戰。道奇在第4局因守備瑕疵付出代價，洋基打者多明格斯（Jasson Domínguez）擊出右中外野飛球，中外野手帕赫斯（Andy Pages）處理時發生失誤，這球記為二壘安打加上失誤，讓跑者推進到三壘。隨後面對奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）時，拉辛（Dalton Rushing）出現捕逸，洋基先馳得點。不過這1分並非佐佐木朗希自責分。

第5局佐佐木朗希在2出局後靠帕赫斯美技守備化解危機，該局讓洋基3上3下。道奇以0比1落後進入第6局，佐佐木朗希被萊斯（Ben Rice）和貝林傑（Cody Bellinger）接連敲出安打，在兩出局一、二壘有人時退場，最終未能等到隊友火力支援，無緣相隔近2個月再度奪勝。他上一次勝投已是5月24日客場對密爾瓦基釀酒人一役。

雖然勝投未能到手，但佐佐木朗希本場球速表現相當驚人。他的四縫線平均球速達100.1英里、約161公里，最快101.8英里。MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs）在社群平台指出，佐佐木朗希本場投出21顆100英里以上球速，是自2008年開始有追蹤數據以來，道奇投手單場最多紀錄。對於曾擁有多名強投的道奇名門球隊而言，佐佐木朗希用這場比賽打開新的紀錄領域。

大谷翔平此戰4打數無安打，打擊率降至2成89。日前他因左膝發炎退出明星賽，並且接受緩解症狀的注射治療。根據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）的說法，大谷並未進行抽出膝蓋積水的處置，若狀況沒有問題，預計將在台灣時間23日客場對費城人之戰迎來下半季首次登板。