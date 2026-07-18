MLB／鄭宗哲雙重賽先發都敲安！紅襪拉出近10年最長11連勝

紅襪隊今天與美聯龍頭光芒隊進行雙重賽，台灣內野手鄭宗哲連兩戰先發上陣，連兩場都有安打表現，紅襪也先後以10：0及5：3擊敗對手，單日兩勝，寫下隊史近10年來最長11連勝，近18場比賽拿下16勝，勝率回到5成。

鄭宗哲在雙重賽首戰單任先發第9棒、游擊手，4打數敲出1支安打、吞下1次三振，其中在第3打席靠著突襲短打，「點」出一支內野安打，也送回1分打點。

紅襪帶著3：0的領先進入6局下，靠著杜蘭（Jarren Duran）的安打送回2分，接著捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）面對剛換上場的投手羅伊克洛夫特（Chris Roycroft），在一、三壘有人時突襲短打送回三壘上跑者，同時光芒捕手傳一壘失誤，紅襪繼續攻占一、三壘。

鄭宗哲接著上場打擊，又是採取突襲短打，巧妙地把球點在三壘邊線上，三壘上跑者先回到本壘得分，而捕手原想等球滾出界外，但球緩慢地滾在線上，讓鄭宗哲跑出一支內野安打。

紅襪在這一局靠連續攻勢打下6分擊潰對手，終場以10：0完封光芒，拉出10連勝。

雙重賽第2場比賽，鄭宗哲繼續擔任先發游擊手、第9棒，單場2打數敲1安、選到1次保送上壘，也跑回1分。

鄭宗哲首打席面對光芒先發右投安格勒特（Mason Englert），敲出中外野方向的安打。4局下在2出局後上場，球數1好3壞時面對一顆明顯偏高的卡特球沒有揮棒，捕手示意挑戰，經ABS系統卻認為壞球，鄭宗哲獲保送上壘，隨後也替球隊跑回分數，之後在第3打席遭到三振。

紅襪此戰雖在開賽先失2分，但1局下康崔拉斯（Willson Contreras）轟2分砲追平比數，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）「背靠背」開轟敲回超前分。光芒在3局上靠卡米奈羅（Junior Caminero）陽春彈又把比數扳平，但3局下阿布瑞尤敲出單場第2發超前轟，4局下再由鄭宗哲替球隊跑回保險分。

終場紅襪以5：3勝出，寫下球隊自2016年9月15日至25日以來的最長連勝紀錄。