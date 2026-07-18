MLB／鄧愷威離開傷兵名單回大聯盟 角色調整至牛棚

效力於太空人隊的台灣投手鄧愷威，日前因右膝傷勢被放進15天傷兵名單，歷經2場復健賽後，在大聯盟明星賽後就歸隊，今天回到大聯盟，大聯盟官網報導也指出，他角色將調整至牛棚。

鄧愷威今年開季從牛棚出發，投出好表現之後，因球隊先發人手短缺，在5月中轉任先發，本季出賽23場（10場先發），戰績4勝6敗3中繼、防禦率4.36。

而鄧愷威在6月28日對決老虎隊先發3.2局失5分（4分責失），無關勝敗，之後因右膝扭傷被放進15天傷兵名單，太空人讓他在這期間喘口氣，並進行角色的調整，預計安排他以牛棚投手的身份再回到大聯盟。

鄧愷威之後在新人聯盟進行2場復健賽，合計投3局，沒有被敲安打，有1次保送，無失分，今天離開傷兵名單回到牛棚待命。太空人隊同時從3A將自家農場新秀排名第10的外野手史賓斯（Lucas Spence）拉上大聯盟迎接生涯初登場。