MLB／道奇3連霸延後退休？貝茲堅決不改計畫：照自己的方式離開

道奇隊目前以61勝36敗高居大聯盟最佳戰績，朝世界大賽3連霸邁進。陣中球星貝茲（Mookie Betts）近日接受《R.org》專訪，暢談球隊衛冕關鍵、隊友史密斯（Will Smith）的傷勢，以及自己的退休規劃。

現年33歲的貝茲，生涯已擁有4枚世界大賽冠軍戒，是現役球員中最多。當被問到是否希望退休前再拿到某個數量的冠軍時，他笑著表示沒有，「當然是越多越好。沒有什麼特定目標，原本拿到一座冠軍就是我的目標，現在已經不只一座了，所以接下來每一座都像是額外賺到的。」

貝茲進一步表示，「我們擁有一支能持續贏球的球隊，接下來就看我們能不能把一切整合起來。當然聯盟裡還有很多很強的球隊，但我們也有很好的陣容，只要持續打出自己的比賽就好。」

至於退休規劃，貝茲表示自己大概還會再打5、6年，「感覺這個時間每年都在延長，好像我每打一個球季，就又替自己簽下一份5年合約一樣。不過我沒有設定一個退休年齡。等到我覺得時候到了，我就會把球衣脫下。我不希望是因為別人把我的球衣脫下，才被迫離開。我希望退休是照著自己的方式，而不是別人替我做決定。」

貝茲表示道奇最大的關鍵就是保持健康，並且每天都保持專注。 美聯社。

外界也好奇，如果道奇持續贏球、持續爭冠，是否會讓貝茲延後退休，對此他直接否認，「不是這樣。能成為這支球隊的一員真的很棒，也很享受背負奪冠期待。能夠待在這支球隊是一種祝福，不是每個人都有機會承受這樣的期待，也不是每個人都有機會在這樣的環境打球，所以我永遠不會把這一切視為理所當然，我也會永遠珍惜。」

「但這不會改變我的退休計畫，也不會因為球隊一直贏球，就讓我延後退休。」貝茲強調。

談到道奇挑戰世界大賽3連霸，貝茲表示，球隊最大的關鍵就是保持健康，並且每天都保持專注，「我覺得我們現在對這件事有更深的理解了。畢竟我們以前從來沒有完成過2連霸，所以其實不知道真正需要什麼才能再次做到。但我認為我們現在做的，就是那些過去證明有效的方法，那就是低著頭、專心打好每一場比賽。至於最後結果如何，就順其自然吧。」

貝茲透露自己平常仍會和史密斯保持聯絡，但兩人聊天時幾乎不會提到棒球或傷勢。 路透。

聊到去年世界大賽第7戰，延長11局轟出再見全壘打、擊敗藍鳥封王的明星捕手史密斯傷勢，貝茲則坦言球隊受到不小影響，「少了像他這樣的球員真的很困難。他在本壘板後方的配球能力非常重要。希望他能盡快回來。我不知道他的復原時程，也不知道什麼時候能回來。「我每天看到他，只會替他祈禱，希望他一切都好，最重要的是他個人的身體健康。當然，身為道奇球員，我們都希望他能趕快回來。」

貝茲也透露，自己平常仍會和史密斯保持聯絡，但兩人聊天時幾乎不會提到棒球或傷勢，「每次跟他聊天，我們聊的都是日常生活。我盡量不提他的傷勢，我相信他已經聽夠了『你什麼時候回來』、『我們需要你』這些話，所以我不想再當那樣的人。我只是想像普通朋友一樣，關心他的家人過得怎麼樣，聊聊高爾夫，或其他跟傷勢無關的事情。」

貝茲自2020年加盟道奇以來，一直是球隊核心戰力，除了幫助球隊奪下世界大賽冠軍，也持續維持明星級表現。若按照他目前的規劃，球迷或許還有望再欣賞這位明星球員5到6個球季的精彩表現。