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MLB／漫威、大聯盟夢幻合作！蜘蛛人攜手大都會索托「玩梗」掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
漫威最新電影《蜘蛛人：重生日》釋出最新宣傳影片，除了蜘蛛人現身大都會主場，索托與吉祥物也驚喜同框。 美聯社。
漫威最新電影《蜘蛛人：重生日》釋出最新宣傳影片，除了蜘蛛人現身大都會主場，索托與吉祥物也驚喜同框。 美聯社。

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漫威最新電影《蜘蛛人：重生日》將於台灣時間7月29日上映，官方近日也釋出最新宣傳影片，在社群媒體掀起熱議，除了蜘蛛人現身紐約大都會隊主場花旗球場外，大都會球星索托（Juan Soto）與吉祥物「Mr. Met」也驚喜同框，成為影片最大亮點。

影片中，身穿蜘蛛人戰服的彼得帕克獨自坐在花旗球場看台，喃喃自語思考著「真正的自己是否還有人記得」，隨後鏡頭一轉，才發現坐在他身旁的正是大都會吉祥物「Mr. Met」。

就在此時，正在場上進行打擊練習的索托突然注意到看台上的蜘蛛人，忍不住興奮大喊，「不會吧！嘿，蜘蛛人！你是最棒的，兄弟！」

雖然蜘蛛人戴著面罩，看不到他的表情，但他轉頭對Mr. Met幽默回應：「這種事可不常發生。」

值得一提的是，《蜘蛛人：無家日》結局中，全世界都忘記了彼得帕克的真實身分，因此官方也在宣傳文案中玩梗寫道，「雖然全世界已經不知道面罩後的人是誰，但索托和紐約依然愛著蜘蛛人。」

索托 蜘蛛人 大都會

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