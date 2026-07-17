MLB／Netflix也救不了！全壘打大賽收視率創23年新低

大聯盟今年首度將全壘打大賽交由Netflix獨家直播，原希望藉由串流平台吸引更多觀眾，收視成績卻不如預期。根據報導，本屆全壘打大賽僅吸引530萬人收看，創下自2003年（520萬人）以來最低收視紀錄，也讓外界開始質疑，棒球是否真的適合以串流平台作為主要轉播管道。

從近年收視趨勢來看，全壘打大賽觀眾人數呈現下滑趨勢。2021年高達712.5萬人收看，2022年降至687.7萬人，2023年為611.3萬人，2024年跌至545.2萬人後，2025年回升來到572.9萬人，今年則再降至530萬人，創下近23年新低，也是Netflix接手轉播大聯盟今年首度將全壘打大賽交由Netflix獨家直播，原希望藉由串流平台吸引更多觀眾，收視成績卻不如預期。根據報導，本屆全壘打大賽僅吸引530萬人收看，創下自2003年（520萬人）以來最低收視紀錄，也讓外界開始質疑，棒球是否真的適合以串流平台作為主要轉播管道。後的首年考驗。

值得一提的是，2017年由ESPN轉播、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）奪冠的全壘打大賽曾吸引816.7萬人收看，相較今年530萬人，9年間流失約286萬名觀眾，跌幅超過35%。

《Yahoo Sports》與《Sports Business Journal》指出，NFL與NBA已證明，只要是季後賽等高關注度賽事，球迷願意為串流平台付費並改變觀賽習慣。然而，全壘打大賽屬於明星賽周的娛樂性活動，競技重要性遠不及季後賽，多數球迷仍傾向維持原本的收視模式。

儘管本屆全壘打大賽修改賽制，取消過去的計時制，改採固定揮棒次數決勝，希望提升比賽流暢度與觀賞性，紅雀重砲沃克（Jordan Walker）甚至在決賽上演經典逆轉，面對地主球迷力挺的費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber），最後連轟6發全壘打完成驚天逆轉，寫下全壘打大賽史上最戲劇性的結局之一。

然而，這場精彩對決卻只有少數透過Netflix收看的球迷即時見證，也低於去年ESPN轉播的572.9萬人，下滑約7.5%。即便全球最大串流平台擁有龐大用戶基礎，仍未能讓這項經典活動觸及更多觀眾。報導分析，Netflix在年輕族群的收視表現不錯，但年長觀眾流失明顯，成為整體收視下滑的重要原因之一，加上今年是Netflix首度取得全壘打大賽轉播權，宣傳力道可能不足，是收視不佳的原因之一。

另外，本屆轉播引來不少球迷批評。許多觀眾認為節目呈現方式不佳，加上好萊塢男星法洛（Will Ferrell）參與轉播橋段，也引發兩極評價。有球迷就在社群平台直言，「這是我看過最糟糕的全壘打大賽轉播之一。」

此外，相較於傳統電視頻道，許多觀眾習慣利用廣告時間轉台瀏覽其他節目，而全壘打大賽全程約3小時，部分環節節奏較慢，也考驗觀眾耐心。不少球迷寧可賽後觀看精華，而非全程守在串流平台前。報導最後指出，串流平台或許更適合轉播具有高度競爭性的重大賽事，而全壘打大賽目前顯然還不足以成為球迷心中的「必看直播」。

儘管首年成績不理想，Netflix仍握有未來兩年的全壘打大賽轉播權。雙方先前簽下3年、總值5000萬美元的轉播合約，因此2027、2028年的全壘打大賽仍將由Netflix獨家播出。2027年大聯盟明星賽與全壘打大賽則將移師芝加哥小熊主場瑞格利球場舉行，MLB與Netflix也將持續尋求提升收視表現的方法。